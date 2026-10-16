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烏克蘭向歐盟急喊話再援助700億歐元

美國總統川普（Donald Trump）日前痛批烏克蘭重啟對俄羅斯煉油廠的襲擊是一種「恥辱」，並指責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「比普丁還難應付」。對此，澤倫斯基16日在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上回應表示，自己「只是在挺身捍衛烏克蘭的利益」。被問到川普是否在期中選舉前夕為了轉移壓力，把他當作代罪羔羊，澤倫斯基則是沉默了15秒後露出意味深長的笑容，並稱「這就是我的答案」。綜合外媒報導，川普政府近日宣布與莫斯科達成一項爭議性協議，美方將自俄羅斯進口30萬噸柴油，以平抑美國國內伊朗戰爭而暴漲的油價。川普還聲稱俄烏達成「能源停火」，但是俄羅斯依然在攻擊烏克蘭的能源基礎設施，烏克蘭16日預計有超過百萬民眾面臨停電之苦。為了反擊，烏克蘭隨後重啟了對俄羅斯煉油廠的攻擊，這又進一步引發川普不滿，批評是「恥辱」。澤倫斯基在歐盟峰會上表示，「如果我不站出來反對...還有誰會？」並憂心如果現在不出來反對美俄柴油協議，之後可能還會出現美俄天然氣協議、解除對俄羅斯的制裁等「把錢塞進普丁口袋」的作為，「我只是在維護烏克蘭的利益」。澤倫斯基表示，他常常聽到川普說「想要停止殺戮」，但殺戮正是俄羅斯引起的，「他們入侵了我們的土地，而且還在不斷推進」。澤倫斯基指出，「烏克蘭昨天遭到1000多架無人機攻擊，但美方卻表示很難與澤倫斯基對話，和普丁打交道反而比較簡單」。在歐盟峰會後的記者會上，當有記者提問澤倫斯基，是否覺得自己被川普當成解決美國期中選舉國內政治危機的「代罪羔羊」時，澤倫斯基沉默了足足15秒，隨後露出意味深長的笑容，引發全場記者大笑。澤倫斯基隨即笑著回應，「這就是我的答案」。相較於華府的冷淡與施壓，歐洲盟友展現出對烏克蘭的全力支持。澤倫斯基在抵達布魯塞爾時，感嘆說「能回到『真正的領袖』身旁，感覺真好」。此言也被外界解讀為在暗酸川普。隨著烏克蘭與俄羅斯的戰爭持續，提供軍事與財政支援成為本次歐盟峰會的首要議題。澤倫斯基向歐洲理事會表示，烏克蘭明年預計需耗費1550億歐元的戰爭經費，「我們需要你們額外提供至少700億歐元」以用於國防與武器採購。澤倫斯基強調，「這是一個現實的數字」。對於澤倫斯基「笑而不語」的回應，《衛報》報導直言他「很勇敢」、《天空新聞》則分析說可以看出澤倫斯基對川普的沮喪與不滿越來越強烈，但是烏克蘭仍然需要美國，澤倫斯基也有向美國民眾喊話，強調「美國有許多善良的人」，希望能繼續和美國成為盟友，而非分化或侮辱歐洲。