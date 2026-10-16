我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 今天的造勢晚會，柯志恩與地方議員及議員候選人共同大進場，短短約250公尺的路線，柯志恩在支持者熱情簇擁下，足足走了近20分鐘才抵達舞台。（圖／翻攝畫面）

▲全場逾3萬支持者手持小國旗及柯志恩競選扇子，隨著音樂不斷高喊「凍蒜」。 （圖／翻攝畫面）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（16）日晚間在岡山河堤公園旁舉辦「岡好起飛—大岡山勝利晚會」，邀請競總主委、前立法院長王金平，以及新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕到場站台與地方民代、支持者齊聚岡山，展現團結拚勝選的氣勢。柯志恩感性表示，身為一名母親，她希望高雄能成為年輕人願意留下、安居樂業的地方，也希望女兒記得，自己的母親非常勇敢，持續為這座城市努力。也拜託鄉親給認真做事的人一個機會，讓她能為高雄服務。今天的造勢晚會，柯志恩與地方議員及議員候選人共同大進場，短短約250公尺的路線，柯志恩在支持者熱情簇擁下，足足走了近20分鐘才抵達舞台。不少民眾爭相伸手搶跟柯志恩握手、或拿起手機拍照，沿途加油聲此起彼落，展現「志家人」的熱情。晚會開始後，兩側人行道便擠滿群眾。支持者身穿「有志一同」T恤，手持小國旗及柯志恩競選扇子，隨著音樂不斷高喊「凍蒜」，滿場旗海飄揚，氣氛相當熱烈。柯志恩市政顧問團召集人李樑堅表示，柯志恩提出政見都是為了人民謀福利，與對手只為派系爭取利益不同。他提到，藍白黨團當初在立院提出還勞工5天假，但賴瑞隆在立院都投下反對票；立院今天要投票通過65歲以上老人健保免費，賴瑞隆也缺席，呼籲只有票投柯志恩，才能照顧好長輩權益。李樑堅也以「一棒接一棒，這柯最強棒」口號為柯志恩加油。王金平表示，8年前因為大家的團結，促成韓國瑜當選高雄市長，今晚的熱鬧景象彷彿重現當年盛況；柯志恩二度參選，過去4年始終沒有離開高雄，展現「臥薪嘗膽」、有志者事竟成的決心。王金平呼籲鄉親團結，支持柯志恩投入市政建設，讓高雄發展成為科技城市、教育之都。侯友宜表示，四年前柯志恩參選高雄市長，雖然未能當選，卻沒有離開高雄，而是選擇留下來繼續打拚，這份決心讓他十分欽佩。侯友宜說，柯志恩就像自己的小妹，既有女性的溫柔，也有堅韌的意志，願意為高雄奉獻；他也肯定柯志恩重視教育、長輩及育兒照顧，盼能讓年輕人不必再離鄉北漂，讓人才留在高雄扎根。他大讚柯志恩具有俠女風範，強調高雄市長要選對人，才能把事情做好。盧秀燕表示，高雄人重感情，選市長應該選擇最愛高雄、願意為高雄付出的人。她指出，柯志恩4年前參選失利後，仍持續走訪地方、拜訪各界，從未放棄高雄；一路走來也曾面對抹黑與打擊，但正因為經歷過挫折，更會珍惜服務市民的機會。盧秀燕以自己過去參選的經驗勉勵柯志恩，強調高雄不是任何政黨的財產，市長應具備專業、國際觀與對教育的重視，盧秀燕也感性喊出「有愛就有希望，有愛就會當選」，呼籲大家給柯志恩機會。柯志恩進一步表示，市長應具備人品、能力與愛心，把民生及人民利益放在第一位，柯志恩的女兒也在此時上台獻花，讓柯志恩相當感動。她握著女兒的手，情緒一度激動哽咽，柯志恩感性表示，身為一名母親，她希望高雄能成為年輕人願意留下、安居樂業的地方，也希望女兒記得，自己的母親非常勇敢，持續為這座城市努力。也拜託鄉親給認真做事的人一個機會，讓她能為高雄服務。活動最後，現場展開一幅寬10公尺、長100公尺的超巨幅布條，上頭寫著「有一種喜歡，叫光榮高雄」，3萬名支持者接力將布條傳遞，從人群中一路延展，象徵對高雄的情感與對未來的共同期待，也為今晚活動畫下熱烈句點。