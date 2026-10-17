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▲2026臺南熱氣球派對活動確定於10月17日、18日登場。（圖／台南市觀旅局提供）

▲台南熱氣球派對日前因雨而延期，現公布將於10月17、18日重新舉辦。（圖／台南市政府提供）

▲「2026台南熱氣球派對」交通管制（圖／台南市觀旅局提供）

▲「2026台南熱氣球派對」交通接駁資訊（圖／台南市觀旅局提供）

台南市政府宣布，熱氣球派對確定於今（17）日、明（18）日舉辦，地點在永華市政中心旁西側廣場及西拉雅廣場，讓民眾在城市中也能欣賞熱氣球。今年同樣有。 台南市觀旅局提到，10月17日晚間將有無人機展演，以臺南特色吉祥物為主題，將最紅的「在地大咖」集結，透過一幕幕可愛圖像，搭配運河百年、臺南直航等城市宣傳元素，讓臺南在璀璨夜空中展現獨特的在地魅力與國際交流成果。《NOWNEWS今日新聞》整理無人機展演時間、熱氣球繫留體驗場次、交通接駁、停車場等資訊一次看。：10月17日(六)：晚間19：00-20：00：約15分鐘：永華市政中心西側廣場將最紅的「在地大咖」集結，透過一幕幕可愛圖像，搭配運河百年、臺南直航等元素。臺南熱氣球派對活動2天每日上、下午各有一場熱氣球繫留體驗，每一場次均有3顆繫留球，約可提供120人搭乘，採現場報名，每人收費500元。另為鼓勵遊客留宿臺南，現場憑今（2026）年7月至10月於臺南住宿任2晚以上的發票或收據，即可優先購買熱氣球繫留體驗搭乘券（每人限購2張，每場次限量20張）。台南市觀旅局也提到，為慶祝越捷航空「臺南－河內」新航線將於10月25日正式開航，越捷航空特別送出臺南－河內雙人免費來回機票大獎！只要10月17日至18日前往活動現場的越捷航空攤位，完成指定互動遊戲，即可獲得抽獎資格，有機會免費飛往河內。：永華市政中心西側廣場：每人新臺幣500元（現金支付，如無搭乘全額退費）上午場 05：30-07：30 (04：30開始售票)下午場 16：30-18：30 (15：30開始售票)：現場憑2026年7～10月於臺南住宿任2晚以上之發票或收據，可優先購票，每人限購買2張票券，每場次限量20張，發票或收據不得重複使用。：每場次熱氣球繫留體驗120人，依當日現場狀況及氣候條件調整繫留人數。：10月17日(六)、10月18日(日)每日15：00-18：30：永華市政中心西拉雅廣場：每日4組街藝表演，共計邀請8組表演團體現場演出：10月17日(六)、10月18日(日)每日14：00-19：00：永華市政中心西拉雅廣場(一) 第一階段車輛管制：2026年10月16日(五)17：00起至10月18日(日)24：00止，道路管制範圍為南島路、東南榕大道、西南榕大道，將作為活動行人徒步區、接駁車及機慢車臨停區使用。(二) 第二階段車輛管制：配合活動首日10月17日(六)晚間的光雕秀及無人機展演，當日18：00至20：00，管制範圍將增加建平路(永華路二段至建平十一街)、府前路二段(建平路至府前四街)、怡平路(建平路至永華三街)。為維持交通秩序及安全，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行。(三) 路邊停車格禁止停車路段：10月16日(五)17：00起至10月18日(日)24：00止，東南榕大道、西南榕大道、南島路(建平路至中華西路)等路段路邊停車格禁止停車。活動首日10月17日(六)14：00起至晚間21：10，提供免費接駁車服務，從臺南轉運站往返活動會場永華市政中心(南島路)，平均20分鐘一班車，歡迎民眾多加利用。臺南轉運站末班車發車時間為18：40，永華市政中心(南島路)末班車發車時間為21：00。開車民眾可以停放在周邊鄰近的等，再步行前往活動會場。騎機車民眾可以停在，另活動二日也規劃臨時機車停車區，包括，也歡迎民眾多加利用。⏹︎搭高鐵：從高鐵站可以轉乘H31；⏹︎搭台鐵：臺南火車站搭乘0左、6路、10路、14路、19路、70路、77路；⏹︎搭客運：臺南轉運站搭乘0左、藍幹線，到附近公車站點，再步行前往活動會場。