台南市政府宣布，熱氣球派對確定於今（17）日、明（18）日舉辦，地點在永華市政中心旁西側廣場及西拉雅廣場，讓民眾在城市中也能欣賞熱氣球。今年同樣有熱氣球繫留體驗之外，更有光雕秀及無人機展演。 台南市觀旅局提到，10月17日晚間將有無人機展演，以臺南特色吉祥物為主題，將最紅的「在地大咖」集結，透過一幕幕可愛圖像，搭配運河百年、臺南直航等城市宣傳元素，讓臺南在璀璨夜空中展現獨特的在地魅力與國際交流成果。《NOWNEWS今日新聞》整理無人機展演時間、熱氣球繫留體驗場次、交通接駁、停車場等資訊一次看。
🟡「2026台南熱氣球派對」光雕及無人機展演 ：
展演日期：10月17日(六)
展演時間：晚間19：00-20：00
展演時間：約15分鐘
觀賞地點：永華市政中心西側廣場
主題：將最紅的「在地大咖」集結，透過一幕幕可愛圖像，搭配運河百年、臺南直航等元素。
🟡「2026台南熱氣球派對」繫留體驗相關資訊：
臺南熱氣球派對活動2天每日上、下午各有一場熱氣球繫留體驗，每一場次均有3顆繫留球，約可提供120人搭乘，採現場報名，每人收費500元。另為鼓勵遊客留宿臺南，現場憑今（2026）年7月至10月於臺南住宿任2晚以上的發票或收據，即可優先購買熱氣球繫留體驗搭乘券（每人限購2張，每場次限量20張）。
台南市觀旅局也提到，為慶祝越捷航空「臺南－河內」新航線將於10月25日正式開航，越捷航空特別送出臺南－河內雙人免費來回機票大獎！只要10月17日至18日前往活動現場的越捷航空攤位，完成指定互動遊戲，即可獲得抽獎資格，有機會免費飛往河內。
📍「台南熱氣球派對」熱氣球繫留體驗資訊一覽：
搭乘地點：永華市政中心西側廣場
搭乘費用：每人新臺幣500元（現金支付，如無搭乘全額退費）
場次：
上午場 05：30-07：30 (04：30開始售票)
下午場 16：30-18：30 (15：30開始售票)
優惠：現場憑2026年7～10月於臺南住宿任2晚以上之發票或收據，可優先購票，每人限購買2張票券，每場次限量20張，發票或收據不得重複使用。
備註：每場次熱氣球繫留體驗120人，依當日現場狀況及氣候條件調整繫留人數。
🟡「2026台南熱氣球派對」系列活動
📍街藝表演 ：
時間：10月17日(六)、10月18日(日)每日15：00-18：30
表演地點：永華市政中心西拉雅廣場
表演內容：每日4組街藝表演，共計邀請8組表演團體現場演出
📍氣墊樂園 ：
時間：10月17日(六)、10月18日(日)每日14：00-19：00
地點：永華市政中心西拉雅廣場
🟡「2026台南熱氣球派對」交通管制資訊：
(一) 第一階段車輛管制：2026年10月16日(五)17：00起至10月18日(日)24：00止，道路管制範圍為南島路、東南榕大道、西南榕大道，將作為活動行人徒步區、接駁車及機慢車臨停區使用。
(二) 第二階段車輛管制：配合活動首日10月17日(六)晚間的光雕秀及無人機展演，當日18：00至20：00，管制範圍將增加建平路(永華路二段至建平十一街)、府前路二段(建平路至府前四街)、怡平路(建平路至永華三街)。為維持交通秩序及安全，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行。
(三) 路邊停車格禁止停車路段：10月16日(五)17：00起至10月18日(日)24：00止，東南榕大道、西南榕大道、南島路(建平路至中華西路)等路段路邊停車格禁止停車。
🟡「2026台南熱氣球派對」免費接駁車：
活動首日10月17日(六)14：00起至晚間21：10，提供免費接駁車服務，從臺南轉運站往返活動會場永華市政中心(南島路)，平均20分鐘一班車，歡迎民眾多加利用。臺南轉運站末班車發車時間為18：40，永華市政中心(南島路)末班車發車時間為21：00。
🟡「2026台南熱氣球派對」活動兩天停車資訊及交通指南：
(一) 汽車停車規劃：
開車民眾可以停放在周邊鄰近的正生公園地下停車場、府前停18停車場、永華國民運動中心停車場、生活美學館停車場等，再步行前往活動會場。
(二) 機車停車及臨時機車停車區：
騎機車民眾可以停在府前停18停車場、永華國民運動中心及周邊人行道、永華路南側人行道(中華西路至建平路)，另活動二日也規劃臨時機車停車區，包括西南榕大道、東南榕大道南向車道、南島路西向車道(中華西路至東南榕大道)、228公園建平路人行道及西拉雅廣場建平路人行道(南島路至永華路)，也歡迎民眾多加利用。
(三) 大眾運輸：
⏹︎搭高鐵：從高鐵站可以轉乘H31；
⏹︎搭台鐵：臺南火車站搭乘0左、6路、10路、14路、19路、70路、77路；
⏹︎搭客運：臺南轉運站搭乘0左、藍幹線，到附近公車站點，再步行前往活動會場。
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展演日期：10月17日(六)
展演時間：晚間19：00-20：00
展演時間：約15分鐘
觀賞地點：永華市政中心西側廣場
主題：將最紅的「在地大咖」集結，透過一幕幕可愛圖像，搭配運河百年、臺南直航等元素。
🟡「2026台南熱氣球派對」繫留體驗相關資訊：
臺南熱氣球派對活動2天每日上、下午各有一場熱氣球繫留體驗，每一場次均有3顆繫留球，約可提供120人搭乘，採現場報名，每人收費500元。另為鼓勵遊客留宿臺南，現場憑今（2026）年7月至10月於臺南住宿任2晚以上的發票或收據，即可優先購買熱氣球繫留體驗搭乘券（每人限購2張，每場次限量20張）。
台南市觀旅局也提到，為慶祝越捷航空「臺南－河內」新航線將於10月25日正式開航，越捷航空特別送出臺南－河內雙人免費來回機票大獎！只要10月17日至18日前往活動現場的越捷航空攤位，完成指定互動遊戲，即可獲得抽獎資格，有機會免費飛往河內。
📍「台南熱氣球派對」熱氣球繫留體驗資訊一覽：
搭乘地點：永華市政中心西側廣場
搭乘費用：每人新臺幣500元（現金支付，如無搭乘全額退費）
場次：
上午場 05：30-07：30 (04：30開始售票)
下午場 16：30-18：30 (15：30開始售票)
優惠：現場憑2026年7～10月於臺南住宿任2晚以上之發票或收據，可優先購票，每人限購買2張票券，每場次限量20張，發票或收據不得重複使用。
備註：每場次熱氣球繫留體驗120人，依當日現場狀況及氣候條件調整繫留人數。
🟡「2026台南熱氣球派對」系列活動
📍街藝表演 ：
時間：10月17日(六)、10月18日(日)每日15：00-18：30
表演地點：永華市政中心西拉雅廣場
表演內容：每日4組街藝表演，共計邀請8組表演團體現場演出
📍氣墊樂園 ：
時間：10月17日(六)、10月18日(日)每日14：00-19：00
地點：永華市政中心西拉雅廣場
🟡「2026台南熱氣球派對」交通管制資訊：
(一) 第一階段車輛管制：2026年10月16日(五)17：00起至10月18日(日)24：00止，道路管制範圍為南島路、東南榕大道、西南榕大道，將作為活動行人徒步區、接駁車及機慢車臨停區使用。
(二) 第二階段車輛管制：配合活動首日10月17日(六)晚間的光雕秀及無人機展演，當日18：00至20：00，管制範圍將增加建平路(永華路二段至建平十一街)、府前路二段(建平路至府前四街)、怡平路(建平路至永華三街)。為維持交通秩序及安全，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行。
(三) 路邊停車格禁止停車路段：10月16日(五)17：00起至10月18日(日)24：00止，東南榕大道、西南榕大道、南島路(建平路至中華西路)等路段路邊停車格禁止停車。
🟡「2026台南熱氣球派對」免費接駁車：
活動首日10月17日(六)14：00起至晚間21：10，提供免費接駁車服務，從臺南轉運站往返活動會場永華市政中心(南島路)，平均20分鐘一班車，歡迎民眾多加利用。臺南轉運站末班車發車時間為18：40，永華市政中心(南島路)末班車發車時間為21：00。
🟡「2026台南熱氣球派對」活動兩天停車資訊及交通指南：
(一) 汽車停車規劃：
開車民眾可以停放在周邊鄰近的正生公園地下停車場、府前停18停車場、永華國民運動中心停車場、生活美學館停車場等，再步行前往活動會場。
(二) 機車停車及臨時機車停車區：
騎機車民眾可以停在府前停18停車場、永華國民運動中心及周邊人行道、永華路南側人行道(中華西路至建平路)，另活動二日也規劃臨時機車停車區，包括西南榕大道、東南榕大道南向車道、南島路西向車道(中華西路至東南榕大道)、228公園建平路人行道及西拉雅廣場建平路人行道(南島路至永華路)，也歡迎民眾多加利用。
(三) 大眾運輸：
⏹︎搭高鐵：從高鐵站可以轉乘H31；
⏹︎搭台鐵：臺南火車站搭乘0左、6路、10路、14路、19路、70路、77路；
⏹︎搭客運：臺南轉運站搭乘0左、藍幹線，到附近公車站點，再步行前往活動會場。