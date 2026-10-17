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曾國城、方芳芳、郭子乾、任容萱、利菁、廖威廉等人16日出席第二屆「星動盃明星匹克球公益賽」記者會，台北市長蔣萬安也到場致詞。適逢選戰期間，藝人與政治人物同台是否有壓力？曾國城表示，公益和政治是兩回事：「做公益沒有分政黨，這是台灣人的愛心」，被問到對於蔡康永出席沈伯洋競選總部成立大會的看法，曾國城表示：「這有什麼好說的？」曾國城透露，過去一直都有選舉站台邀約，但如今政治色彩愈來愈強，藝人公開表達立場容易被放大檢視，讓人覺得不太適合表態。至於蔡康永日前出席台北市長參選人沈伯洋的競選活動，他則說：「他個人的選擇，有什麼好說的？」台北101董事長賈永婕日前赴立法院備詢，遭民進黨立委賴惠員建議穿著「純樸」一點，引發討論。曾國城認為，穿衣打扮沒有絕對標準，「沒有什麼純樸不純樸，只有適不適合，大家各有感受喜好，這有什麼好說的。」他表示，個人穿著喜好無須被過度評論。曾國城與方芳芳都接觸匹克球多年，認為這項運動容易入門，適合不同年齡、程度的民眾一起參與，也希望透過公益賽結合運動與慈善，號召更多人加入，幫助有需要的弱勢兒少。台灣優質生命協會理事長陳美鳳因工作無法到場，仍透過協會表達關心，表示孩子無法選擇家庭，但大人可以在他們需要時伸出援手。65歲的方芳芳則透露，自己已領取敬老卡，不排斥變老，還很開心能享有相關優惠，平時也會搭公車去做皮拉提斯。她笑說，曾戴著口罩搭車時遇到行動不便的年輕人，旁人提醒她讓座，她並不介意；自己平時也會盡量避免坐博愛座，希望把位置留給更有需要的人。