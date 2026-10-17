中華職棒37年台灣大賽今（17）日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍對決下半季冠軍中信兄弟，兩隊分別推出洋投蔣銲（John Gant）、勝騎士（Mario Sanchez）先發。根據過往紀錄，G1贏球的球隊，最終奪冠機率高達87.9%，因此首戰被視為絕對要拿下的關鍵戰役。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職台灣大賽G1「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍台灣大賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍味全龍vs中信兄弟基本資訊
📍味全龍vs中信兄弟戰局分析
📍味全龍vs中信兄弟陣容
📍台灣大賽要去哪看？
⚾中職37年台灣大賽賽程
⚾中職全年戰績排名
⚾味全龍vs中信兄弟基本資訊
對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟
比賽時間：10月17日17：05
比賽場地：臺北大巨蛋
先發投手：蔣銲 vs 勝騎士
🟡蔣銲本季出賽21場，拿下9勝2敗，防禦率1.49。今年蔣銲與兄弟交手6場，拿下2勝，對戰防禦率2.19。
🟡勝騎士本季出賽25場，拿下11勝7敗，防禦率3.08。今年勝騎士與龍隊交手5場，拿下2勝2敗，對戰防禦率2.61。
⚾味全龍vs中信兄弟戰局分析
🚩贏下G1奪冠率高達87.9%：中職歷史上共進行過33次台灣大賽，其中有29次在G1奪勝（含1場保送勝）的球隊，最終都拿下年度總冠軍，封王機率高達87.9%，且自2017年球季以來，在台灣大賽封王的球隊皆是拿下G1的隊伍，因此G1對雙方而言，勢必要全力搶下。
🚩史上首次「龍象爭霸戰」：龍隊與兄弟皆是1990年元老球隊，1999年龍隊完成3連霸後黯然解散，沉寂20餘載後於2020年重返職棒；兄弟象則在2014年轉手由中信金控接手，改名中信兄弟。走過風雨37年，球迷期盼已久的「龍象爭霸戰」終於首次在台灣大賽舞台正面交鋒。
🚩雙方洋投對戰成績不俗：G1兩軍都推出洋投先發，龍隊「雙冠王」蔣銲本季交手兄弟6次還沒輸過，對戰防禦率僅2.19；兄弟勝騎士雖然對龍隊吞2敗，但對戰防禦率2.61仍相當有水準，考驗雙方打線應變能力。
🚩大巨蛋容易形成低比分膠著戰：比較6隊主場以及大巨蛋投、打數據，大巨蛋明顯是「投手天堂」，可以預期會形成「低比分」的比賽，也代表在比賽過程中，可能因一球或是一個Play就影響最終戰局。
🚩兩軍打擊手感狀態如何：龍隊因取得全年戰績首位，直接保送台灣大賽，將近2週的備戰期，是否會影響團隊打擊手感，值得關注。兄弟則是從挑戰賽打起，且打好打滿4場比賽，經過4天休息，能否延續挑戰賽的進攻火力，同樣備受關注。
⚾味全龍vs中信兄弟陣容
📍味全龍台灣大賽32人名單（總教練：葉君璋）
投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
📍中信兄弟台灣大賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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📍台灣大賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍味全龍vs中信兄弟基本資訊
📍味全龍vs中信兄弟戰局分析
📍味全龍vs中信兄弟陣容
📍台灣大賽要去哪看？
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月17日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G2
|10月18日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G3
|10月20日
|18：35
|味全龍 VS 中信兄弟
|大巨蛋
|G4
|10月21日
|18：35
|味全龍 VS 中信兄弟
|大巨蛋
|G5
|10月23日
|18：35
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G6
|10月24日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G7
|10月25日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|備註
|1
|味全龍
|120
|67-53-0
|0.558
|台灣大賽
|2
|統一獅
|120
|64-55-1
|0.538
|止步季後挑戰賽
|3
|富邦悍將
|120
|59-61-0
|0.492
|淘汰
|4
|樂天桃猿
|120
|57-61-2
|0.483
|淘汰
|5
|中信兄弟
|120
|56-62-2
|0.475
|台灣大賽
|6
|台鋼雄鷹
|120
|54-65-1
|0.454
|淘汰
對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟
比賽時間：10月17日17：05
比賽場地：臺北大巨蛋
先發投手：蔣銲 vs 勝騎士
🟡蔣銲本季出賽21場，拿下9勝2敗，防禦率1.49。今年蔣銲與兄弟交手6場，拿下2勝，對戰防禦率2.19。
🟡勝騎士本季出賽25場，拿下11勝7敗，防禦率3.08。今年勝騎士與龍隊交手5場，拿下2勝2敗，對戰防禦率2.61。
🚩贏下G1奪冠率高達87.9%：中職歷史上共進行過33次台灣大賽，其中有29次在G1奪勝（含1場保送勝）的球隊，最終都拿下年度總冠軍，封王機率高達87.9%，且自2017年球季以來，在台灣大賽封王的球隊皆是拿下G1的隊伍，因此G1對雙方而言，勢必要全力搶下。
🚩史上首次「龍象爭霸戰」：龍隊與兄弟皆是1990年元老球隊，1999年龍隊完成3連霸後黯然解散，沉寂20餘載後於2020年重返職棒；兄弟象則在2014年轉手由中信金控接手，改名中信兄弟。走過風雨37年，球迷期盼已久的「龍象爭霸戰」終於首次在台灣大賽舞台正面交鋒。
🚩雙方洋投對戰成績不俗：G1兩軍都推出洋投先發，龍隊「雙冠王」蔣銲本季交手兄弟6次還沒輸過，對戰防禦率僅2.19；兄弟勝騎士雖然對龍隊吞2敗，但對戰防禦率2.61仍相當有水準，考驗雙方打線應變能力。
🚩大巨蛋容易形成低比分膠著戰：比較6隊主場以及大巨蛋投、打數據，大巨蛋明顯是「投手天堂」，可以預期會形成「低比分」的比賽，也代表在比賽過程中，可能因一球或是一個Play就影響最終戰局。
🚩兩軍打擊手感狀態如何：龍隊因取得全年戰績首位，直接保送台灣大賽，將近2週的備戰期，是否會影響團隊打擊手感，值得關注。兄弟則是從挑戰賽打起，且打好打滿4場比賽，經過4天休息，能否延續挑戰賽的進攻火力，同樣備受關注。
📍味全龍台灣大賽32人名單（總教練：葉君璋）
投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
📍中信兄弟台灣大賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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