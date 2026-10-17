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▲味全龍宣布台灣大賽G1內、外野一般座位席全數完售，龍象冠軍戰掀起搶票熱潮。（圖／味全龍提供）

⚾中職37年台灣大賽賽程

場次 日期 時間 對戰 場地 G1 10月17日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G2 10月18日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G3 10月20日 18：35 味全龍 VS 中信兄弟 大巨蛋 G4 10月21日 18：35 味全龍 VS 中信兄弟 大巨蛋 G5 10月23日 18：35 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G6 10月24日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G7 10月25日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋

⚾中職全年戰績排名

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 備註 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 台灣大賽 2 統一獅 120 64-55-1 0.538 止步季後挑戰賽 3 富邦悍將 120 59-61-0 0.492 淘汰 4 樂天桃猿 120 57-61-2 0.483 淘汰 5 中信兄弟 120 56-62-2 0.475 台灣大賽 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 淘汰

⚾味全龍vs中信兄弟基本資訊

▲中信兄弟先發投手勝騎士，扛下台灣大賽G1先發重任，對決味全龍蔣銲。（圖／中信兄弟提供,2026.10.9）

⚾味全龍vs中信兄弟戰局分析

▲2026年中職台灣大賽32人名單。（圖／中職提供,2026.10.16）

⚾味全龍vs中信兄弟陣容

▲蔣銲本季防禦率僅1.35，對兄弟6次先發保持不敗，是味全龍G!的重要支柱。（圖／味全龍提供）

⚾季後挑戰賽要去哪看？

中華職棒37年台灣大賽今（17）日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍對決下半季冠軍中信兄弟，兩隊分別推出洋投蔣銲（John Gant）、勝騎士（Mario Sanchez）先發。根據過往紀錄，G1贏球的球隊，最終奪冠機率高達87.9%，因此首戰被視為絕對要拿下的關鍵戰役。對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟比賽時間：10月17日17：05比賽場地：臺北大巨蛋先發投手：蔣銲 vs 勝騎士🟡蔣銲本季出賽21場，拿下9勝2敗，防禦率1.49。今年蔣銲與兄弟交手6場，拿下2勝，對戰防禦率2.19。🟡勝騎士本季出賽25場，拿下11勝7敗，防禦率3.08。今年勝騎士與龍隊交手5場，拿下2勝2敗，對戰防禦率2.61。中職歷史上共進行過33次台灣大賽，其中有29次在G1奪勝（含1場保送勝）的球隊，最終都拿下年度總冠軍，封王機率高達87.9%，且自2017年球季以來，在台灣大賽封王的球隊皆是拿下G1的隊伍，因此G1對雙方而言，勢必要全力搶下。龍隊與兄弟皆是1990年元老球隊，1999年龍隊完成3連霸後黯然解散，沉寂20餘載後於2020年重返職棒；兄弟象則在2014年轉手由中信金控接手，改名中信兄弟。走過風雨37年，球迷期盼已久的「龍象爭霸戰」終於首次在台灣大賽舞台正面交鋒。G1兩軍都推出洋投先發，龍隊「雙冠王」蔣銲本季交手兄弟6次還沒輸過，對戰防禦率僅2.19；兄弟勝騎士雖然對龍隊吞2敗，但對戰防禦率2.61仍相當有水準，考驗雙方打線應變能力。比較6隊主場以及大巨蛋投、打數據，大巨蛋明顯是「投手天堂」，可以預期會形成「低比分」的比賽，也代表在比賽過程中，可能因一球或是一個Play就影響最終戰局。龍隊因取得全年戰績首位，直接保送台灣大賽，將近2週的備戰期，是否會影響團隊打擊手感，值得關注。兄弟則是從挑戰賽打起，且打好打滿4場比賽，經過4天休息，能否延續挑戰賽的進攻火力，同樣備受關注。投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網