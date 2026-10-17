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由於投資人持續拋售科技和AI相關股票，加上中東戰事釀油價繼續上漲，美股週五普遍收黑，華爾街本週大部分時間都處於虧損狀態。綜合《CNBC》等外媒報導，本週科技股賣壓，從記憶體、半導體、AI雲端業者皆被捲入其中，市場一邊關注中國長鑫存儲的技術進展，另一方面也越來越擔心，科技企業為了AI基礎設施發債過多，導致財務負擔過於沉重。另一方面，中東供應風險持續，俄烏持續針對能源設施攻防，美俄柴油供應協議的不確定性，國際油價再被推升，美國西德州原油 (WTI) 週五升幅達3.51%，每桶收101.41美元；布蘭特原油期貨也上漲3.72% ，每桶至109.86美元。16日收盤，美股道瓊工業指數下跌175.28點或0.34%，報52002.41點；那斯達克指數下跌572.99點或2.15%，報26140.03點；標普500 指數下跌84.62點或1.09%，報7659.44點；費城半導體指數下跌443.93點或3.83%，報11137.29點。焦點個股方面，科技股除蘋果公司以外，其餘大多收跌，尤其最近身陷違約風暴的CoreWeave，據悉債務超過510億美元，當天股價亦重挫近12%，全週累計下滑約25%。至於剛以新一代Roadster電動跑車引爆話題的特斯拉（Tesla），盤中股價一度曾漲2.2%，惟收盤時倒跌約2.1%，顯示市場對於所謂飛天車的實用性與前景，仍持保留態度。