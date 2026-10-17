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▲張秀卿（右）7天前還與王國贊（左）在慶功宴上放閃，怎料如今宣布離婚。（圖／名人演藝事業提供）

56歲台語歌手張秀卿昨（16）日晚間發文，公布自己早在3年前就已與小12歲丈夫王國贊離婚的事實，震撼大眾。張秀卿更說自己對於王國贊在外的欠債一點都不清楚，她才是王國贊最大的債主，借出3400萬都沒下文。回顧張秀卿這段婚姻，她在2014年時風光出嫁，當時還請到時任台南市長、現任總統賴清德與前台中市長胡志強當證婚人，綜藝大哥吳宗憲則送上愛馬仕包包祝賀。張秀卿過去曾與「警察歌手」林宏銘有一段婚姻，兩人生下1女，並於2007年離婚。後來張秀卿和王國贊越走越近，他是「名人加水站」的創辦人，兩人很早之前就透過共同朋友介紹認識，王國贊一直都很欣賞女方。之後王國贊鼓起勇氣對張秀卿展開追求，33歲那年，趁著吃薑母鴨微醺之際，衝動向張秀卿告白，兩人因此交往。張秀卿當時大受感動，與王國贊交往半年後就決定閃婚，她為了不要讓別人笑話老公娶「某大姐」，婚禮前還特地甩肉12公斤，只為了看起來更年輕一點。而兩人的婚禮於2014年1月4日在台南仁美夜市以流水席的方式舉行。除此之外，張菲、余天、吳宗憲等演藝圈大哥也全是座上賓，吳宗憲更大手筆送張秀卿一只愛馬仕包包表達心意。婚禮主持人則是白雲、馬國弼，其他賓客還包括于美人、賀一航、馬國畢、葉璦菱、利菁等超過50位星友，場面盛況空前，相當熱鬧。而這場備受祝福的婚禮，本以為能成為張秀卿一生的歸屬，怎料如今她再度離婚，心情想必很不好受。更尷尬的是，張秀卿本月10日才在「辣妹駕到演唱會」慶功宴上，與王國贊熱吻放閃，王國贊還送上10萬元做成的現金花束，兩人在鏡頭前演恩愛，孰不知雙方早就貌合神離，一切都只是假象。