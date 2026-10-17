我是廣告 請繼續往下閱讀

美國白宮發言人又要換了！美國總統川普（Donald Trump）本月9日剛宣布，任命扎卡里亞（Katie Zacharia）接掌白宮新聞發言人一職，她於12日正式上任，未料短短5天就傳出被解雇的消息。除了首次主持白宮記者會的表現惹議之外，她的律師資格也受到質疑。綜合外媒報導，扎卡里亞已被解除白宮新聞發言人的職務，川普當地時間週五受訪時曾表示，這個角色或許不適合扎卡里亞，已建議她重新考慮自己是否適合這份工作，不過白宮尚未公開說明她離職的完整原因。扎卡里亞上任後不久，便因一番評論引發美中輿論關注。她在接受保守派評論人士波索比克（Jack Posobiec）訪問時，談到2016年美國政壇對中國崛起的看法，回憶自己從中國返回美國後，曾質疑中國為何被視為即將崛起的強權，聲稱「他們連像樣的廁所都沒有」（They don't even have proper toilets）。相關言論曝光後，中國外交部發言人毛寧於16日回應，建議扎卡里亞多到中國走走、看看。除了對中國的評論，扎卡里亞上任後的表現也相當受矚。她首次主持白宮記者會時，僅回答少數提問，整場時間不到15分鐘，被質疑是否準備不足。另一項爭議則與她的法律背景有關。扎卡里亞雖然有法學學位，過去也曾以法律專業人士的身分自我介紹，不過她在接受美媒訪問時坦承，自己並未通過律師資格考試。這場短命任命，從資格爭議延燒到對中國的失言風波，讓原本肩負白宮對外溝通重任的扎卡里亞，還沒站穩腳步就黯然離場。有分析認為，現在距離期中選舉只剩下半個月，川普正試圖提振共和黨的選情，必須移除推廣政治議程時遇到的障礙，包含可能不合格的發言人。原文連結：