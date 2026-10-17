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▲Joeman曬出訂購證明，已繳15萬訂金，還要補136萬尾款。（圖／翻攝自Joeman IG@joemanweng）

▲蕭伊昨天也曬出訂購通知，宣布購入最新特斯拉。（圖／翻攝自蕭伊IG@11.sns）

百萬YouTuber Joeman昨（16）日上傳最新短影音，宣布自己購入特斯拉全新一代的Roadster電動跑車，該款車系的最高階車型（Rocket）有短暫懸浮的功能，號稱「飛天車」問世，一發售就引爆話題。而Joeman購買的則是Roadster的基礎款（Performance），要價151萬元，巧合的是，前女友蕭伊昨日也剛好宣布入手這輛新車；Joeman還宣布舉辦抽獎，表示之後車子到貨，會邀中獎粉絲一起試駕。特斯拉第2代Roadster在美國時間15日發售，Joeman透露昨天消息曝光後，就有一堆好友傳連結給他。Joeman順勢介紹Roadster：「它有分好幾個版本，Performance、Thrust跟Rocket， 然後Rocket的版本是會飛起來的。」攝影師建文好奇問，聽說Rocket的購買採邀請制，Joeman有沒有受邀？Joeman原本想賣關子，大喊「我什麼人物」，最後才笑說「沒有」。不過財力雄厚的Joeman還是下訂了基礎款的Performance，預售價格要151萬元，預計2030年後才能交車。至於中階的Thrust，預售價是755萬元，但最終售價可能還會再漲，Joeman猜測在1000萬元左右：「我覺得它不會比法拉利貴，所以我覺得是在2千（萬）以下」。Joeman還宣布要舉辦抽獎，在該篇短影音下方留言的人，他會抽出2名粉絲參與試駕，想帶大家體驗電動跑車的即時加速感。而巧合的是，Joeman的前女友蕭伊昨日也宣布自己下訂了Roadster的Performance車款，等於兩人未來很可能在路上「撞車」，似乎有點尷尬。