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蘋果首款摺疊手機iPhone Duo昨（16日）晚間8點開放預購，第一批10月23日出貨的iPhone Duo在10分鐘內沒貨，恐怕得等到明年1月才有，足見搶手程度。然而，香港預購首日卻傳出信用卡扣款爭議，有消費者在網路上反映，預購過程疑似被重複扣款，甚至有人聲稱，信用卡交易金額累計高達17.5萬港元，折合新台幣約70萬，讓原本期待搶先入手新機的消費者嚇出一身冷汗。綜合港媒報導，iPhone Duo於16日晚間開放預購後，陸續有香港民眾反映，信用卡交易出現異常，有買家聲稱，自己沒有完成購買程序卻收到交易通知；還有人信用卡累計交易金額竟高達17.5萬港元，引發熱議。值得注意的是，這起爭議不只來自當地網路傳言，《香港01》指出，其記者使用滙豐信用卡預購iPhone Duo時，也遇到重複扣款的情況。滙豐銀行隨後致歉，坦承部分交易因操作問題而被重複處理，後續將取消額外的交易授權，預計需要1到2天。對此，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，本次iPhone Duo開賣再次出現信用卡盜刷潮，核心問題依然在於蘋果官網為了極致流暢的購物體驗，沒有強制引入3D Secure（3DS）一次性驗證碼機制，讓持有外泄信用卡資料的犯罪集團有機可乘，利用自動化系統大量下單，購買具備「高轉售價值」的熱門電子產品來套現。方保僑並補充說，這對不法份子而言，就像是一場「機率遊戲」，即使大部份盜刷交易最終被銀行攔截，或被卡片主人發現而退款，但只要有極少數持卡人，沒即時察覺扣款有異，讓少數訂單順利出貨，騙子就能成功取得真機轉售獲利，認為在商家未提高支付驗證門檻之前，最有效的自保方法，是確保已開啟銀行的即時交易推播功能，一旦收到「非本人」操作的扣款簡訊，必須第一時間聯絡發卡銀行，將卡片凍結並申請爭議款項退款。