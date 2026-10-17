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🟡修法誰提案？藍白聯手三讀通過65歲免健保

▲立法院16日三讀通過《老人福利法》修正案，拍板65歲以上長者有條件免繳健保費。圖為立法院長韓國瑜。（圖／擷取自國會頻道）

年輕人多繳多少？勞工每年恐多負擔3000元

▲立院修法通過長者免繳健保費，衛福部估勞動人口每年恐多負擔約3000元。（示意圖／NOWNEWS資料照）

各界為何反對？行政院與醫界痛批世代不公

▲立院三讀通過長者免繳健保費，七大醫界團體憂衝擊健保點值、排擠資源。（示意圖／NOWNEWS資料照）

🟡地方補助現況？全台多縣市已搶先幫繳健保

🟡修法何時上路？政院擬採合憲因應仍有變數

立法院 16 日三讀通過《老人福利法》修正案，拍板，解決全台 15 縣市補助落差！然而衛福部示警每年需近 400 億元，勞動人口每人每年恐多繳近 3,000 元，引爆世代不公爭議。究竟誰符合資格？何時上路？《NOWNEWS今日新聞》整理 5 大重點懶人包帶您掌握。立法院會 16 日審議《老人福利法》第 22 條修正案，由民眾黨立法院黨團提案、國民黨團全力支持，在藍白人數優勢下以 60 票贊成、39 票反對通過三讀。：年滿 65 歲以上長者。：最近一年綜合所得總額「未達申報標準」，或「綜合所得稅率未達 20%」者。：綜合所得稅率 20% 約為年所得 133 萬元以下，；每月 826 元自付額（現行無工作之第 6 類投保人口）將由中央全額補助，實質上等同長者健保「近乎全面免費」。天下沒有白吃的午餐，長者健保免繳的代價將由青壯年勞工買單。衛福部 16 日晚間公布財務試算，全額補助 403 萬名長者每年所需經費高達近 400 億元。衛福部長石崇良直言，健保精神是「量能付費、互助互利」，若以身分別全面補助，費用必定轉嫁到其他人身上：：全台約 698 萬個繳稅家庭，。隨高齡化加劇，勞工未來的負擔還會逐年攀升。法案強行表決闖關後，行政部門與醫療體系齊聲表達強烈反對：：行政院發言人李慧芝指出，依《憲法》第 70 條及《預算法》第 91 條精神，立法院不得提出增加政府支出的提議，涉及新增支出應先徵詢政院意見。本次修法未經充分協商即強行通過，不僅違憲，更將排擠長照 3.0 與重大社福預算，衝擊世代公平。包括台灣醫院協會、台灣醫務管理學會等 7 大團體疾呼應「擱置草案」。醫界強調，老人不等於弱勢，許多退休長者擁有房產或可觀資產，單看所得稅率並不公平；在無穩定財源下強推，恐迫使健保調漲費率，並直接排擠護理人力改善、急重症投資與醫療點值保障。在立法院修法前，全台已有 15 個縣市各自為政、陸續編列預算幫長者繳健保費：：台北市、桃園市採「所得稅率 20%」排富；新北市、台中市、台南市、高雄市則採更嚴格的「所得稅率 5%」排富門檻。：南投縣、花蓮縣、台東縣（70歲以上）、新竹市（預計第4季）、雲林縣（預算送審中，預計明年初上路）採「不排富」補助或代繳；基隆市需主動申請；屏東縣針對中低收入戶；嘉義市與苗栗縣則優先針對「80歲以上」提供全額免繳。提案立委強調，地方財力不均導致長輩福利出現城鄉差距，修法能建立全國一致標準，實現醫療平權並減輕三明治世代家庭的扶養壓力。答案是：目前尚未定案，短期內無法立刻實施！立法院雖已完成三讀，但條文規定具體補助對象、項目、基準等作業辦法仍需由主管機關訂定。更關鍵的是，行政院已表態立法院強行三讀有違憲之虞，將研議「合法合憲的因應作為」。外界預料，；加上中央總預算目前並未編列這筆近 400 億元龐大支出，法案能否順利落地實施、何時能正式上路，朝野勢必將展開新一輪政治攻防。