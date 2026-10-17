特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）再度讓全球車壇大開眼界，新一代Roadster電動跑車不僅能沿著弧形坡道倒掛行駛，還能短暫騰空、在空中翻轉，宛如科幻電影中的「飛天車」成真，引發全球熱議，就連中國電動車大廠蔚來創辦人李斌也忍不住發聲，為特斯拉點讚，還搭配笑哭表情，意外成為另一個話題焦點。
馬斯克飛天跑車震撼車圈！李斌自嘲「這個我們真沒有」
根據中國汽車科技媒體《CnEVPost》報導，特斯拉Roadster展示影片曝光後，李斌在微博轉發相關內容，打下「太厲害了！這個我們真沒有，為特斯拉點讚！」。
李斌的發言隨即引起關注，蔚來長期投入電動車、換電系統及智慧駕駛等領域，這次面對特斯拉結合Space推進技術的展示，他沒有正面比較2家公司的產品優劣，而是直接用一句自嘲帶過，反而讓這場新車發表，多了幾分趣味。
不只李斌有反應 何小鵬也點出關鍵問題
除了李斌，根據中媒報導，小鵬汽車董事長何小鵬也對Roadster表達關注，認為這是一種「非常酷」的飛行車技術方向，但若要真正投入使用，仍須面對飛行安全、技術驗證及相關認證等問題。
這也點出飛天車最受關注的矛盾：在展示會「空中翻轉」、飄浮是一回事，要把相同技術變成一般消費者可以安全使用、符合相關法規的大眾交通工具，則是另一回事。
從馬斯克的飛天車特技，到李斌一句「這個我們真沒有」，這場Roadster發表會不只引爆黑科技話題，也讓不同車廠的技術路線再度受到關注。李斌的回應，究竟是單純欣賞、幽默自嘲，還是對新技術的一種肯定，外界可以各自解讀，但至少這次在「飛天車」的舞台上，特斯拉確實端出了足以讓競爭對手停下來「多看兩眼」的展示。
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根據中國汽車科技媒體《CnEVPost》報導，特斯拉Roadster展示影片曝光後，李斌在微博轉發相關內容，打下「太厲害了！這個我們真沒有，為特斯拉點讚！」。
李斌的發言隨即引起關注，蔚來長期投入電動車、換電系統及智慧駕駛等領域，這次面對特斯拉結合Space推進技術的展示，他沒有正面比較2家公司的產品優劣，而是直接用一句自嘲帶過，反而讓這場新車發表，多了幾分趣味。
不只李斌有反應 何小鵬也點出關鍵問題
除了李斌，根據中媒報導，小鵬汽車董事長何小鵬也對Roadster表達關注，認為這是一種「非常酷」的飛行車技術方向，但若要真正投入使用，仍須面對飛行安全、技術驗證及相關認證等問題。
這也點出飛天車最受關注的矛盾：在展示會「空中翻轉」、飄浮是一回事，要把相同技術變成一般消費者可以安全使用、符合相關法規的大眾交通工具，則是另一回事。
從馬斯克的飛天車特技，到李斌一句「這個我們真沒有」，這場Roadster發表會不只引爆黑科技話題，也讓不同車廠的技術路線再度受到關注。李斌的回應，究竟是單純欣賞、幽默自嘲，還是對新技術的一種肯定，外界可以各自解讀，但至少這次在「飛天車」的舞台上，特斯拉確實端出了足以讓競爭對手停下來「多看兩眼」的展示。