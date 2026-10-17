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洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍系列賽遭密爾瓦基釀酒人橫掃出局後，陣中37歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）於16日正式宣布引退。沉澱一夜後，他在個人Instagram上發布了一張道奇更衣室的大合照，與全隊多達60名球員及工作人員道別，照片中大谷翔平從背後抱住山本由伸，貝茲和金慧成則是在前排看向搶鏡頭，每個畫面都很有故事。在這張象徵道奇大團結的自拍合照中，除了羅哈斯位居核心位置外，球隊上下多達60人齊聚一堂，圍繞著這位長期支撐球隊精神的休息室領袖。照片中最吸睛的莫過於大谷翔平滿臉笑容地從背後緊緊抱住山本由伸，展現出兩人的深厚情誼，而陣中的佐佐木朗希也在合照中露出了些許不捨的神情。羅哈斯在貼文中寫下感性的道別語：「除了感謝你們改變了我的一生，我無以言表。能夠披上道奇藍的戰袍，每天代表這個社群奮戰，我將永遠感到自豪且心存感激。道奇大家庭，我愛你們。Miggy Ro敬上。」在確定無緣世界大賽3連霸並結束21年職業生涯後，羅哈斯在賽後記者會上面對媒體詢問「這是否代表道奇一個時代的結束」時，立刻給予了強烈否定的答案。「不，我完全不這麼認為。這支球隊和整個球團擁有太多的天賦，所以我無法想像這是道奇時代的終結。」羅哈斯強調球隊陣容依然充滿競爭力：「我們還有大谷翔平、山本由伸、弗里曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts），他們未來的路還很長。我深知這個球團的作風，他們絕對不會對這次的敗戰感到滿足，一定會繼續前進並在各方面持續改善。我相信球隊明年一定會變得更強。」羅哈斯於2014年在道奇迎來大聯盟初登場，隨後被交易至馬林魚，並於2023年重返洛杉磯。在去年（2025年）的世界大賽第7戰中，他曾在9局敲出追平比數的關鍵全壘打，是球隊完成連霸的關鍵功臣。本季他共出賽107場，繳出打擊率0.267、4發全壘打與23分打點的成績，帶著兩座世界大賽冠軍戒指為自己精彩的棒球生涯畫下句點。