搭上中央國旅補助熱潮，新竹縣政府 16 日宣布加碼祭出每人 500 元「竹遊券」消費券！活動自 10 月 19 日起至 11 月 30 日開跑，民眾只要在平日入住合作旅宿並符合中央獎助資格，就能在中央住宿補助外現賺 500 元，全縣限量 4,000 份送完為止。究竟領取資格為何？去哪裡折抵？《NOWNEWS今日新聞》帶您一次看懂。
🟡竹遊券誰能拿？符合平日國旅住宿獎助資格
這波 500 元加碼福利並非人人有獎，民眾必須符合以下條件才具備領取資格：
活動期間：2026 年 10 月 19 日起至 11 月 30 日止。
住宿條件：旅客必須於活動期間的「平日」入住新竹縣有參與加碼方案的合作旅宿。
資格審核：旅客必須同時符合交通部觀光署推動的「平日住宿獎助」補助資格。
符合條件的旅客，除可直接折抵中央既有的國旅住宿補助之外，每房還能額外獲贈縣府加碼的 500 元「竹遊券」，一次享有中央與地方雙重優惠。
🟡消費券怎麼拿？旅宿入住直接領限量4000份
為了讓旅客省去繁瑣手續，本次竹遊券採取「免事前申請、入住直接發放」的便民機制：
領取方式：符合資格的旅客在辦理入住手續時，由合作旅宿業者現場核對身分無誤後直接發放，不需另外填寫複雜表單。
發放額度：全縣限量 4,000 份（總補助金額達 200 萬元），因數量有限，採「先住先贏、送完為止」。
票券規格：每份竹遊券內含 5 張面額 100 元的消費抵用券，總價值 500 元，方便旅客在不同店家靈活分次使用。
🟡500元怎麼用？50家特約店家折抵免低消
拿到了 500 元竹遊券該如何使用？縣府串聯了在地觀光商圈，消費規則相當親民：
使用期限：自領取日起可一路使用至 2026 年 12 月 20 日止，旅客即使退房後或日後回訪，只要在期限內都能自由抵用。
適用店家：串聯全新竹縣約 50 家在地合作店家，範圍涵蓋內灣老街、北埔老街等客庄商圈，包含在地特色美食、人氣伴手禮名產及休閒遊憩景點門票等。
消費限制：使用竹遊券「不設最低消費門檻」，買多少就能折抵多少，但特別提醒消費券「恕不找零」。
縣府特別提醒，適用的合作旅宿及消費店家名單已全數公布於「新竹縣旅遊網」活動專區，建議出發前先查詢確認，輕鬆省荷包遊竹縣。
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這波 500 元加碼福利並非人人有獎，民眾必須符合以下條件才具備領取資格：
活動期間：2026 年 10 月 19 日起至 11 月 30 日止。
住宿條件：旅客必須於活動期間的「平日」入住新竹縣有參與加碼方案的合作旅宿。
資格審核：旅客必須同時符合交通部觀光署推動的「平日住宿獎助」補助資格。
符合條件的旅客，除可直接折抵中央既有的國旅住宿補助之外，每房還能額外獲贈縣府加碼的 500 元「竹遊券」，一次享有中央與地方雙重優惠。
為了讓旅客省去繁瑣手續，本次竹遊券採取「免事前申請、入住直接發放」的便民機制：
領取方式：符合資格的旅客在辦理入住手續時，由合作旅宿業者現場核對身分無誤後直接發放，不需另外填寫複雜表單。
發放額度：全縣限量 4,000 份（總補助金額達 200 萬元），因數量有限，採「先住先贏、送完為止」。
票券規格：每份竹遊券內含 5 張面額 100 元的消費抵用券，總價值 500 元，方便旅客在不同店家靈活分次使用。
🟡500元怎麼用？50家特約店家折抵免低消
拿到了 500 元竹遊券該如何使用？縣府串聯了在地觀光商圈，消費規則相當親民：
使用期限：自領取日起可一路使用至 2026 年 12 月 20 日止，旅客即使退房後或日後回訪，只要在期限內都能自由抵用。
適用店家：串聯全新竹縣約 50 家在地合作店家，範圍涵蓋內灣老街、北埔老街等客庄商圈，包含在地特色美食、人氣伴手禮名產及休閒遊憩景點門票等。
消費限制：使用竹遊券「不設最低消費門檻」，買多少就能折抵多少，但特別提醒消費券「恕不找零」。
縣府特別提醒，適用的合作旅宿及消費店家名單已全數公布於「新竹縣旅遊網」活動專區，建議出發前先查詢確認，輕鬆省荷包遊竹縣。