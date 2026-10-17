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中國與菲律賓的南海爭端，再添外交火藥味！中國駐菲律賓大使井泉日前公開宣稱，中國若動用武力「可以輕易獲勝」，雖然他也強調，北京熱愛和平、不會輕易動武，但仍引發馬尼拉強烈反彈。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）直言，這番話聽起來就像威脅，認為有必要與井泉當面談清楚。中國使館則反批菲國斷章取義、過度解讀，讓原本就因南海爭端而緊張的雙邊關係再度升溫。綜合外媒報導，井泉本月15日在菲律賓奎松市出席活動後接受媒體訪問，當時記者問他，如何看待菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）將中國形容為區域「麻煩製造者」一事。對此，井泉砲轟這種說法完全是胡說八道，聲稱菲律賓應該慶幸有中國這樣的鄰國：「如果我們想動用武力，我們可以輕易獲勝。但不，我們不會選擇武力，我們熱愛和平。」然而，在中菲長期存在南海主權爭議的背景下，「可以輕易獲勝」這句話顯得格外敏感，也成為此次外交風波的焦點。小馬可仕16日回應，直言井泉的說法「聽起來非常像是一種威脅」，認為這不是外交官應有的表達方式，希望了解對方究竟想傳達什麼訊息，有必要直接與這位中國大使討論。菲律賓外交部也批評，井泉的措辭不當，可能被理解為「隱晦的武力威脅」，無助於改善雙邊關係，呼籲所有派駐菲律賓的外交官，在公開發言時應更加謹慎，避免破壞雙方互信。菲律賓官員也強調，相關言論不會改變菲國維護自身海域主權的立場，部分國會議員甚至要求北京撤回言論並道歉。面對菲方批評，中國駐菲律賓大使館則反過來指控菲方「選擇性引用、過度解讀」井泉的發言，中菲關係正處於敏感階段，呼籲菲方避免讓雙邊關係陷入更危險、充滿不確定性的局面。這場風波背後，是中菲長期未解的南海爭端，雙方在島礁主權、海域權益及海上執法等問題存在重大分歧，近年2國海警船及補給任務船隻曾多次在海上對峙，而這場外交風波後續是否影響雙方對話及南海局勢，仍有待觀察。原文連結：