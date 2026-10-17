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金州勇士隊球星巴特勒（Jimmy Butler）自今年遭遇右膝十字韌帶撕裂傷後，目前正全力進行復健，期盼能及時回歸球場。根據ESPN記者史雷特（Anthony Slater）的最新專題報導，巴特勒在接受訪問時回憶起受傷當下的情景，並首度吐露自己對勇士球團及核心陣容的深深歉意，直言自己辜負了球隊的信任。巴特勒在勇士臨時訓練場地受訪時，指著左側低位區域回憶起受傷的那一刻。他表示自己當時心底閃過的第一個念頭是滿滿的自責：「我真的覺得我辜負了史蒂芬（柯瑞），也辜負了德雷蒙德（格林）和史蒂夫（科爾）。因為他們當時選擇相信我，給了我機會。」巴特勒感性地補充道：「如果你不了解我，也沒有跟我共事過，你可能只會透過外界的傳聞或報導來評斷我。但他們當時的態度是：『去他的那些廢話！這傢伙就是懂得怎麼贏球。』他們選擇無條件相信我，而我覺得我的受傷辜負了他們。」報導中也揭露了勇士當初引進巴特勒的內幕。起初柯瑞（Stephen Curry）對這筆交易抱持懷疑態度，因為這意味著必須送走曾幫助球隊在2022年奪冠的功臣威金斯（Andrew Wiggins），但柯瑞最終仍尊重管理層的決定。在總管鄧利維（Mike Dunleavy）的極力推動與說服老闆拉科布（Joe Lacob）後，球團最終開出兩年1.11億美元的延長合約成功延攬巴特勒。儘管巴特勒目前身背5680萬美元的到期合約且處於長期休養狀態，但勇士球團對他的評價依然極高。消息人士指出，勇士在今年夏天對於將巴特勒作為籌碼去交易戴維斯（Anthony Davis）或布朗（Jaylen Brown）的方案毫無興趣。球團高層認為，一旦巴特勒健康復出，其實力將遠勝於那些潛在的交易對象，因此所有涉及巴特勒附加選秀權的交易談判皆已被全面叫停。對於外界質疑現年37歲的他重傷後能否恢復昔日身手，巴特勒展現出他一貫的強悍態度。他向記者霸氣宣告：「你們這些混蛋要是以為我回歸後會變成一個爛球員，那你們絕對會大吃一驚。」巴特勒強調，他在復健過程中感覺到自己仍然具備主宰球場的能力，他的唯一目標就是幫助球隊再拿下一座總冠軍。「我不在乎外界怎麼想，我敢打賭只要我一踏上球場，對手還是會派出不只一個人來防守我，還是得對我犯規。我現在唯一的任務，就是幫助這群兄弟再贏下一座冠軍，同時也為我自己贏得一座。」