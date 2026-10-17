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金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）目前已步入NBA職業生涯的後期。近日他在接受天狼星XM（SiriusXM）NBA廣播節目採訪時，坦承了自己對於剩餘生涯的規劃，並透露何時會考慮退役。柯瑞表示他將根據身體狀況「順其自然」，但也首度暗示目前的合約期限可能就是他職業生涯的倒數時間表。面對退役話題，柯瑞坦言一切取決於身體狀況：「只要我的身體還能承受，我就會繼續打球。這就是延長職業生涯壽命最有趣的地方，你可以把休賽季切成一小塊一小塊來應對，只要清楚自己該做什麼就能順利度過這一年。」柯瑞目前與勇士隊的合約將持續到2028-2029賽季。在履行完2026-2027賽季6260萬美元的合約後，他將執行剛簽下的2年1億1600萬美元延長合約。這名38歲的超級巨星為了讓球隊高層每賽季有額外約1000萬美元的薪資空間來招募頂級球員、打造奪冠陣容，自願降薪2000萬美元，未索取其有資格獲得的1億3670萬美元頂薪。這份合約確保了他將在選中他的勇士隊完成生涯第20個賽季，並完美契合他在勇士從一而終的退役願景。對於這份合約，柯瑞認為這是一個很好的評估節點：「顯然我還有2+1的合約在身，我覺得這是一段可以讓我全心投入的旅程，等合約走完我們再看看接下來會如何。」柯瑞目前正迎來效力勇士的第18個賽季。自2009年以第7順位被選中以來，他將整個職業生涯都奉獻給了這支球隊，並率隊奪得4座NBA總冠軍。他以無死角的射程、極快的出手速度與驚人的三分球命中率，迫使防守方將防線擴大，徹底改變了籃球從「由內而外」轉向「外圍主導」的戰術思維，並證明了高度依賴外線投射的球隊同樣能贏得多座總冠軍。在節目中回顧自己對籃球的影響時，柯瑞表示這一切都很不可思議。他透露自己回看前四年的比賽時，發現一切改變都是自然發生的：「我從來沒有刻意去想『這將改變比賽的打法』，這都是基於防守者對我的防守方式，以及我對自身技術的自信所自然發展出來的結果。」柯瑞感嘆過去15年來籃球生態的巨大改變，並十分慶幸自己能在這個時代打球。放眼未來，他正尋求再為自己的履歷增添一座NBA總冠軍，藉此進一步鞏固他的歷史地位。