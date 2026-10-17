我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在國聯冠軍賽遭密爾瓦基釀酒人直落四橫掃淘汰、衛冕夢碎後，球隊休季期間的重重大難題隨之浮上檯面。其中，當家巨星大谷翔平在遭到淘汰後，於賽後訪談中拋出關於「手術」的隱晦發言，引發廣大球迷對他下個賽季是否還能投球的猜測。大聯盟退役投手梅（Trevor May）更在節目中坦言，大谷已經展現出「凡人的一面」，投球生涯恐怕正走向倒數。現年32歲的大谷翔平今年再次挑戰投打「二刀流」，但在高強度的身體負擔下，9月初便因右上腕二頭肌發炎與膝蓋不適等問題首度進入傷兵名單。雖然他趕在季後賽前復出，但打擊狀態大受影響，季後賽前28個打席打擊率僅.182、OPS僅.515，直到第四戰被調回熟悉的開路先鋒後，才轟出一記驚天3分砲打破低潮。在道奇遭到淘汰後，大谷翔平對休賽季的身體修復與是否需要「手術」語帶保留，讓外界充滿遐想。曾在大聯盟征戰9年的前後援投手梅（Trevor May）在棒球節目《Foul Territory》中特別分析指出了大谷的現狀：「這歷史上第一次，我們在他身上看到了『他也是個凡人』的痕跡。」梅認為雖然大谷依然擁有威力十足的「電光火石手臂」，但頻繁出現傷病已經是不爭的事實。「雖然我覺得他還能投一段時間，當我們覺得他健康時，投球這項任務可能就會被犧牲掉，這從邏輯上來說是合理的。雖然我不希望這件事這麼快發生，但這很可能是未來的方向。」對道奇隊而言，一個完全健康的大谷翔平是衝擊世界大賽冠軍不可或缺的核心。本季的血淚教訓證實，當大谷受到傷勢困擾導致打擊打折時，道奇在季後賽將付出慘痛代價。隨著2026賽季劃下句點，大谷翔平在休賽季期間的身體恢復狀況與手術評估，將成為全大聯盟關注的焦點。這不僅關係到他個人的職業生涯走向，更將直接決定2027年球季球迷們是否還能有機會在投手丘上重見「二刀流大谷」的宰制英姿。