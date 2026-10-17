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▲孫瑩瑩小腹位置有明顯疤痕。（圖／翻攝自孫瑩瑩IG@i_am_yen_yen）

名媛孫芸芸的親姊姊孫瑩瑩近日突然在IG限時動態曬出腹部側邊的手術疤痕，自爆已完成腎臟移植手術並撐過980天了，她感歎這是生命美好的見證。現年49歲的孫瑩瑩近年鮮少公開露面，因此外界並不知道她的病況，直到她自己曝光此事後，眾人才知道她有移植腎臟，相當震驚。孫瑩瑩近年淡出鎂光燈，鮮少出現在媒體版面。但她近日罕見在IG限時動態分享自拍近況，身穿黑色短版背心、外搭酒紅色針織衫，大方露出下腹側邊的一道明顯手術疤痕，態度相當坦然。她特別在照片中以英文寫道：「980 DAYS POST KIDNEY TRANSPLANT. A BEAUTIFUL REMINDER OF LIFE」（腎臟移植後第980天，這是生命如此美好的見證），首度對外公開自己曾接受過腎臟移植手術，並已走過980天（約2年半）的抗病歷程。她沒有寫過多的感傷文字，態度相當樂觀。走過健康關卡的孫瑩瑩，並沒有公開自己生了哪種病，但近年仍持續更新社群，不時會分享精緻穿搭、美食以及珠寶配件等名媛日常。而孫芸芸也經常在底下留言愛心，與姊姊互動，可以看得出姊妹情深。孫瑩瑩過去曾經歷兩段婚姻，她在2003年時，與一名軟體工程師結婚，生下1子，但5年後就選擇離婚。後來孫瑩瑩又交往軍火商之子 李仕凡，他比孫瑩瑩還小6歲，據說身價高達百億，可惜兩人這段婚姻也沒撐多久，6年後就黯然離婚，孫瑩瑩目前似乎還維持單身。而她凍齡的美貌曾被日本媒體譽為「奇蹟的40歲美魔女」，先前還曾受邀前往洛杉磯參加當代藝術館（MOCA）與寶格麗（BVLGARI）聯合舉辦的盛會，身穿白金色禮服盡顯優雅氣質。