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NBA總裁蕭華（Adam Silver）似乎正在針對西雅圖超音速隊（Seattle SuperSonics）的未來展開1場高風險的談判博弈。根據ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，多位球隊老闆透露，在9月的董事會會議上，蕭華讓外界意識到西雅圖獲得擴軍球隊已不再是板上釘釘的事，他甚至重新將墨西哥城列為潛在的擴軍目標。儘管NBA先前曾宣布將專注於在拉斯維加斯與西雅圖進行擴軍，但蕭華在過去1年中從未給出任何保證。他更明確表示，聯盟不一定會像1988年、1989年或1995年那樣1次增加2支球隊。這2支球隊可能會在不同時間點加入，甚至有可能根本不會有第2支新球隊。目前有2件事是確定的：第1，蕭華全力推動拉斯維加斯的擴軍計畫；第2，聯盟目前對西雅圖的競標報價並不滿意。關於拉斯維加斯擴軍的最終決定可能在幾週內就會出爐，該地激烈的競標戰預估可能將擴軍權利金推升至超過100億美元。在西雅圖方面，目前有2個已知的競標團隊，其中由西雅圖海怪隊（Seattle Kraken）與氣候宣言競技場（Climate Pledge Arena）老闆霍洛威（Samantha Holloway）領導的團隊一直被視為領跑者。然而消息人士指出，他們的報價大幅低於拉斯維加斯所引發的競標熱潮。為了抬高報價，蕭華在此刻拋出其他選項作為籌碼。據悉，至少有1個來自墨西哥城的財團已經與NBA擴軍合作夥伴PJTPartners接觸，並提出了1項包含組建球隊與開發全新場館區的計畫，這項提案顯然已經引起了聯盟的高度關注。將擴軍焦點轉向墨西哥城或暗示不增加2支球隊，都是聯盟為了刺激西雅圖買家提高報價的策略。雖然讓西雅圖這座擁有深厚籃球底蘊與現成場館的城市回歸NBA是常識，但若西雅圖最終未能入選，各隊預期可分得的5億至6億美元擴軍權利金也將大幅縮水，這勢必會牽動各隊未來的財務佈局。