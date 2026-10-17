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▲談及50歲，王力宏（如圖）認為現階段不論音樂、巡演等事業版圖，都比以前更有企圖心，也更希望走向世界。（圖／西東音樂提供）

歌手王力宏近日與中國羽絨服第一品牌波司登簽下高達5000萬元人民幣（約台幣2.42億台幣）的代言人合約，是繼比亞迪騰勢汽車、麥當勞之後，官宣的第三個重量級品牌代言。王力宏與波司登相隔17年再次攜手合作，他表示：「我跟波司登其實有一個很有意思的緣分。波司登創立於1976年，我也出生在1976年。今年我們都50歲了。」談及50歲，王力宏直言是個新的開始，不論音樂、巡演等事業版圖，都比以前更有企圖心，也更希望走向世界。波司登日前正式與王力宏簽下高達5000萬元（約台幣2.42億台幣）的代言人合約，事實上雙方早在2009年就曾合作，如今再續前緣，王力宏表示：「17年前第一次合作的時候，我們都在不同的人生階段；17年後再走到一起，不是回到過去，而是走向未來。」有趣的是，波司登創立於1976年，王力宏也於1976年出生，直呼：「今年，我們都50歲了。」談及50歲，王力宏認為現階段不論音樂、巡演等事業版圖，都比以前更有企圖心，也更希望走向世界。「最好的地方」世界巡迴演唱會自2025年3月展開，本週將完成第82場演出，累計吸引170萬歌迷進場。期間他還推出的〈I’M ALIVE〉、〈COME WHAT MAY〉、〈HOPE〉等單曲，瀏覽數字表現相當亮眼。從演唱會、音樂作品，再到汽車、餐飲、服裝等不同領域的品牌合作，50歲的王力宏商業價值正攀登事業的新高峰。今年8月中，王力宏結束蘇州場演出後，在回程時與波司登創辦人高德康再次見面，雙方一拍即合，也正式促成了這次合作。