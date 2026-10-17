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金州勇士隊在2025年選秀會上，曾對來自佛羅里達大學的進攻型後衛小克萊頓（Walter Clayton Jr.）有興趣，卻因在巴特勒（Jimmy Butler）交易案中送走首輪選秀籤而抱憾錯過。如今一年多過去，隨著曼菲斯灰熊隊在開季名單截止日前爆出有意出清克萊頓，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）似乎迎來了重新補強這位昔日選秀心頭好的絕佳良機。根據知名記者費雪（Jake Fischer）於《The Stein Line》的最新報導指出，灰熊隊目前正面臨嚴重的球員名單超載危機。為了避免直接裁掉球員，灰熊開始在市場上探索交易小克萊頓以及傑克森二世（GG Jackson II）的可能性。現年21歲、身髙6呎4吋的克萊頓，在2025年選秀會上於首輪第18順位被巫師選中後交易至爵士，今年2月再於傑克森（Jaren Jackson Jr.）的重磅交易案中轉投灰熊。新人賽季克萊頓出賽69場，場均貢獻7.8分、4.0助攻與2.0籃板。雖然投籃命中率（38.4%）與三分命中率（30.7%）仍有待磨練，但他在大學時期展現的超遠射程、進攻創造力與大心臟特質，依然吸引著許多管理層的目光。記者費雪在報導中特別指出，當年初代選秀會前夕，除了熱火隊之外，勇士隊也是對克萊頓評價極高的球隊之一：「自選秀會以來，已知對克萊頓給予高度評價的球隊包括：金州勇士與邁阿密熱火。」當時勇士隊為了從熱火隊交易來巴特勒，將2025年首輪籤打包送走，該籤位最終落在第20順位被熱火選走，也讓勇士眼睜睜看著第18順位的克萊頓擦身而過。對勇士隊而言，雖然當家巨星柯瑞（Stephen Curry）依然是科爾（Steve Kerr）體系的進攻核心，且球團日前才剛以5年1.1億美元的重磅合約提前續約波傑姆斯基（Brandin Podziemski），但如何在爭冠與培育新一代後場天賦之間取得平衡，一直是管理層的長期課題。雖然目前尚未有明確跡象顯示勇士已與灰熊展開正式談判，但因為灰熊急著甩賣這位8個月前才視為珍寶的年輕後衛，曾經對他青睞的勇士隊管理層，是否會把握這次「第二次機會」發動交易，成為開季前值得關注的焦點。