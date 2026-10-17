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距離11月28日地方大選倒數42天，國民黨立委徐巧芯昨揭露，空軍警衛營辦理後備軍人教召日期撞期選舉日，國防部沒事先避開，昨發現後才逐一電話通知311位召員。質疑基本行政規劃都能出包，國防部長顧立雄累了嗎？空軍回應表示，本梯次因場地受限無法提前實施訓練，依教召規定期程執行，但召員在投票日可以延後到晚間8時前完成報到。空軍表示，空作部原訂115年9月5日至18日於松山基地辦理警衛第12營教育召集訓練，因營舍實施整建，無法提供召訓使用；遂協調臺北市政府替代役訓練中心可供借用的時段，將召訓日期調整為11月28日至12月11日，並於5月份公告召訓流路。空軍指出，中央選舉委員會於115年8月20日公告11月28日辦理縣市首長選舉，經本軍清查計空軍警衛第12營等4個單位召訓期程與選舉衝突。為兼顧召員投票權益，本軍已完成空軍第2、第3機動雷達分隊及警衛第13營等3個單位召訓流路調整；惟本梯次因場地受限無法提前施訓，爰依召訓規定期程執行（11月28日至12月11日），召員於投票日得延後至2000 時前完成報到。空軍強調，空作部自9月8日已完成全數召員之要員連訪，截至目前僅餘32 員須持續列管追蹤聯繫，餘均已向召員說明投票權益、報到時間及延遲報到處理規定。