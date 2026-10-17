（9:40更新：比賽延後一天開打）

第4戰將延至台灣時間18日開打，原定的休兵日、也就是19日則要打第5戰。若要打到第7戰，兩隊就必須連打4天，勝者休息2天後又要打世界大賽。

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MLB美聯冠軍賽第四戰原定於今（17）日上午8點在克里夫蘭守護者主場開打，然而受到當地雨勢影響，大聯盟官方賽前緊急宣布比賽「延後開打」。最終因當地天候沒有回穩的跡象，聯盟正式裁定比賽「因雨取消」。賽程隨之順延，這已不是本系列賽首次受到天候攪局。早在昨日第3戰時，主場克里夫蘭周邊就因預測有惡劣天氣，球團提前將賽事由夜間改為白天進行。今日第4戰開打前夕，球場再度降下大雨，大聯盟官方隨即在X上發表聲明，表示比賽將延後開打，場務人員將隨時評估場地與天氣狀況狀況並發布最新消息。因為雨勢始終沒有變小，經過長時間評估與等待後，大聯盟最終決定取消今日賽事。隨著今日賽事取消，賽程將全面順延。美聯冠軍賽第四戰將於台灣時間18日舉行，而原定的移動休兵日（19日）則要直接進行第五戰。對於雙方教練團而言，沒休兵日的連續出賽將大幅考驗牛棚車輪戰的調度能力。目前守護者在系列賽以2勝1敗佔據優勢，距離挺進世界大賽僅差2勝；例行賽豪取98勝的美聯東區王者光芒隊，則急需在今日搶下勝利，避免落入1：3的絕境。在先發投手調度方面，退無可退的光芒隊派出曾效力過日職日本火腿與福岡軟銀鷹、現年36歲的全明星右投馬丁尼茲（Nick Martinez）掛帥先發，期望靠他豐富的投球經驗與穩定控球鎖住對手火力。握有領先優勢的守護者隊則以「牛棚日」應戰，推出本季登板41場、拿下2勝1敗9中繼成功的36歲老將阿姆斯壯（Shawn Armstrong）擔任「假先發」，預計隨後交由堅實的鐵牛棚陣容車輪戰應對。