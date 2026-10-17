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奧克拉荷馬雷霆隊在今年NBA選秀會以首輪第12順位選中的西班牙7呎3吋（約221公分）中鋒馬拉（Aday Mara），在熱身賽繳出優異表現、即將迎來生涯首個NBA賽季之際，卻爆發嚴重的合約糾紛。馬拉的西班牙前母隊薩拉戈薩（Basket Zaragoza）發表正式聲明，主張球團與馬拉的合約至今仍有效期至2026-27賽季，反對他加盟雷霆隊的國際轉會許可。對此雷霆球團則強硬回應，強調NBA已核准出賽資格，馬拉打完3年NCAA後加盟NBA根本無需西班牙球團放行。歐洲媒體《BasketNews》報導指出，薩拉戈薩籃球俱樂部發布聲明指出，馬拉與球團的合約有效期至2026-27賽季，目前球團尚未收到正式的國際轉會申請，但若收到該請求，俱樂部將正式提出反對與異議。這起糾紛源自於2023年馬拉離開西班牙轉赴NCAA加盟加州大學洛杉磯分校（UCLA）時，薩拉戈薩便認為馬拉並未支付買斷條款，屬於違約行為並在西班牙提出法律訴訟。當時NCAA因不採認國際轉會許可，裁定馬拉可直接出賽。薩拉戈薩強調，雖然當時並未將他的離隊與轉會許可掛鉤，但並不意味著合約已經終止或無效，球團有責任維護自身權益，並將採取一切必要的法律行動捍衛利益。面對西班牙母隊的指控與威脅，雷霆隊則老神在在強調一切程序均合乎規範，馬拉的新秀賽季絕不會受影響。雷霆隊發言人接受美媒《The Athletic》採訪時明確表示：「馬拉過去3年均在NCAA聯賽中效力，因此根據NBA官方的建議與認定，他在NBA出賽並不需要西班牙球隊的放行許可。」雷霆球團強調聯盟已審核並批准他的參賽資格，不認為這項合約爭議會阻礙馬拉的生涯發揮。現年21歲的馬拉出自薩拉戈薩青訓系統，2023年赴美後在UCLA效力兩個賽季，隨後轉學至密西根大學。他在大學最後一個賽季大放異彩，場均繳出12.1分、6.8籃板與2.6阻攻，不僅獲選Big Ten年度最佳防守球員，更以單季103次阻攻打破校史紀錄，率領密爾西根大學勇奪2026年NCAA錦標賽總冠軍，行情因而暴漲。在今年選秀會以第12順位中選後，馬拉在NBA熱身賽展現了極佳的即戰力。5場熱身賽中，他場均出賽23.3分鐘，攻下13.4分、7.6籃板與2.4阻攻，投籃命中率更高達78.8%。如今這場跨國合約戰將如何落幕，備受跨國籃壇關注。