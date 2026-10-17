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年輕世代恐要調高保費 林靜儀：這是好的福利政策嗎？

立法院昨（16）日三讀通過《老人福利法》第22條修正條文，65歲以上綜所稅率未達20%者免繳健保費。衛福部推估，若以年底約485萬65歲以上老人計算，主要勞動人口20至64歲約1485萬人，平均每人每年需多負擔2690元。立法院以60票贊成、39票反對，三讀通過「老人福利法」第22條修正案，未來65歲以上長者，綜合所得未達申報標準或所得稅率未達20%者，中央主管機關全額補助。對於財務負擔，衛福部預估今年底65歲以上老人約485萬人，如補助稅率未達20%者，約需400億元，以保費支應的計算下，主要勞動人口20至64歲約1485萬人，平均每人每年需多負擔約2690元。若以中央稅收支應，698萬繳稅家庭，每個繳稅家庭每年需多繳約5720元。衛福部指出，隨高齡人口增加，經費需求上升、勞動人口的負擔也會增加。衛福部長石崇良也指出，健保一向秉持互助互利、量能付費，但這項修法完全背離這項精神。他強調，憂心的是，如果這樣的原則被打破，接下來又會是什麼？還會有愈來愈多「違章建築」干擾健保制度的運作？而會影響的更是年輕人與世代間的不公平，未來可能需要調高保費。衛福部次長林靜儀則說，「沒有人會不喜歡福利」，但每次政策規劃過程都必須思考，在這個高齡化社會的國家，「有多少負擔加在提供勞動力與稅賦的世代身上。」林靜儀直指，地方政府財政許可的情況下，要給福利是尊重地方自治，但目前多數地方政府補助為每位65歲以上長者同樣金額上限，但現今通過的條文，可能會出現所得較高者，政府幫忙繳更多的情況。「社會福利是利用政策彌平不平等」林靜儀表示，如果一個政策的結果是加劇不平等，「那是一個好的福利政策嗎？ 」