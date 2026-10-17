美國加州洛杉磯近日發生一起令人震驚的人倫悲劇，35歲的男子格拉馬霍（Adolfo Gramajo），涉嫌槍殺自己的2名兒子，導致年僅4歲的吉米（Jimmy Gramajo）與11歲的奧斯馬尼（Osmani Gramajo）雙雙身亡。2名男童案發前曾與父親一起外出，還去了麥當勞，沒想到竟成了最後一餐，當地檢方已對格拉馬霍提出2項謀殺罪指控，具體犯案動機仍待調查。
父親探視兒子竟釀悲劇！4歲、11歲兄弟魂斷槍口
綜合美媒報導，事件發生於本月11日，地點位於洛杉磯皮科—聯合區（Pico-Union），威尼斯大道（Venice Boulevard）與卡塔利娜街（Catalina Street ）交界。警方接獲槍擊通報後趕抵現場，發現2名男童身中槍傷，緊急送醫後仍宣告不治。
警方調查指出，涉嫌犯案的格拉馬霍也受了傷，疑似是在槍擊孩子後又朝自己開槍，已被送醫治療並由警方看守。
家屬原以為祖父母會陪同 監護權問題成調查焦點
報導提到，男童們的母親原本以為，格拉馬霍探視孩子期間，會有祖父母陪同，格拉馬霍也向她保證，會帶兒子們前往祖父母家。然而，他在帶著2兄弟離開後，先是到麥當勞用餐，回程途中就發生槍擊。
男童們的母親事後受訪時哽咽道，吉米和奧斯馬尼都是有禮貌、充滿愛的孩子，形容悲劇發生得太快，短短時間內，格拉馬霍便把兒子們從她身邊奪走。
親友們也為2條小生命無辜逝去感到惋惜，強調他們從未做錯什麼，也沒傷害過任何人。
檢方正式控2項謀殺罪 若罪名成立恐面臨重刑
當地檢方已對格拉馬霍提出2項謀殺罪指控，並提出涉及「多重謀殺」的加重情節指控，若相關罪名成立，格拉馬霍可能面臨重刑，包括終身監禁甚至死刑，實際刑責仍須依正式起訴內容、適用法律及後續司法程序而定。
一場本應平凡的父子相處時光，卻以2名年幼孩子死亡收場。隨著檢方正式提出指控，外界也持續關注案件後續發展，希望能釐清這起家庭悲劇，究竟為何發生。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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警方調查指出，涉嫌犯案的格拉馬霍也受了傷，疑似是在槍擊孩子後又朝自己開槍，已被送醫治療並由警方看守。
家屬原以為祖父母會陪同 監護權問題成調查焦點
報導提到，男童們的母親原本以為，格拉馬霍探視孩子期間，會有祖父母陪同，格拉馬霍也向她保證，會帶兒子們前往祖父母家。然而，他在帶著2兄弟離開後，先是到麥當勞用餐，回程途中就發生槍擊。
男童們的母親事後受訪時哽咽道，吉米和奧斯馬尼都是有禮貌、充滿愛的孩子，形容悲劇發生得太快，短短時間內，格拉馬霍便把兒子們從她身邊奪走。
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