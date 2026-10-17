薔琵颱風今（17）日凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署表示，目前薔琵颱風位於適合發展的環境，預估明（18）日上半天就會增強為強烈颱風，未來幾天會穩定往西北西方向前進，到下周四（22日）接近琉球群島南方、台灣東方海面時，會開始北轉，如果北轉快一點，對台灣影響就比較少，若北轉慢、角度不明顯，就會更靠近台灣，目前薔琵距離台灣遙遠，還是要觀察後續發展。
薔琵颱風持續增強 最快明天上午成強颱
薔琵颱風今（17）日上午8時的中心位置在北緯12.3度，東經148.5度，以每小時24公里速度，向西北西進行，大氣環境和海水溫度有利於颱風發展，已在今（17）日凌晨2時升級為中度颱風，中央氣象署表示，因為環境有助於發展，薔琵有機會在明（18）日上午增強為強烈颱風。
薔琵颱風下周四北轉 鎖定台灣到沖繩通過
氣象署指出，受到太平洋高壓引導之下，薔琵預計會先往西走，再往西北西方向前進，並預計在下周三（21日）、下周四（22日）抵達琉球南方海面、台灣東方海面，並開始北轉，到時候要看太平洋高壓往東移的程度，決定薔琵北轉的幅度。
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也表示，無論是各個傳統或AI模式，都已經預期薔琵颱風將在下周五（23日）到下周六（24日），鎖定「台灣到沖繩」這個區間通過，未來要觀察颱風會比較偏往沖繩，或是台灣陸地。
薔琵颱風下周五開始影響台灣
氣象署指出，如果薔琵颱風到琉球南方海面後，開始北轉的速度早一點，外圍環流就只會略過台灣東半部，若北轉的幅度不明顯，或是比較晚才開始北轉，就會更靠近台灣東半部，外圍環流對台灣的影響就會更大，但是目前薔琵距離較遠，還需要持續關注未來路徑。
氣象署表示，下周三（21日）東北季風增強，迎風面的北部、宜蘭水氣變多，下周五（23日）受到颱風外圍環流影響，北部、東半部雨勢較大，光復節連假第一天（24日），持續受到颱風外圍環流影響，北部、宜蘭地區濕涼，有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，光復節連假第二、三天（25日、26日）則有另一波東北季風影響，北部、宜蘭持續偏涼，迎風面大台北及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
資料來源：中央氣象署
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薔琵颱風今（17）日上午8時的中心位置在北緯12.3度，東經148.5度，以每小時24公里速度，向西北西進行，大氣環境和海水溫度有利於颱風發展，已在今（17）日凌晨2時升級為中度颱風，中央氣象署表示，因為環境有助於發展，薔琵有機會在明（18）日上午增強為強烈颱風。
氣象署指出，受到太平洋高壓引導之下，薔琵預計會先往西走，再往西北西方向前進，並預計在下周三（21日）、下周四（22日）抵達琉球南方海面、台灣東方海面，並開始北轉，到時候要看太平洋高壓往東移的程度，決定薔琵北轉的幅度。
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也表示，無論是各個傳統或AI模式，都已經預期薔琵颱風將在下周五（23日）到下周六（24日），鎖定「台灣到沖繩」這個區間通過，未來要觀察颱風會比較偏往沖繩，或是台灣陸地。
氣象署指出，如果薔琵颱風到琉球南方海面後，開始北轉的速度早一點，外圍環流就只會略過台灣東半部，若北轉的幅度不明顯，或是比較晚才開始北轉，就會更靠近台灣東半部，外圍環流對台灣的影響就會更大，但是目前薔琵距離較遠，還需要持續關注未來路徑。
氣象署表示，下周三（21日）東北季風增強，迎風面的北部、宜蘭水氣變多，下周五（23日）受到颱風外圍環流影響，北部、東半部雨勢較大，光復節連假第一天（24日），持續受到颱風外圍環流影響，北部、宜蘭地區濕涼，有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，光復節連假第二、三天（25日、26日）則有另一波東北季風影響，北部、宜蘭持續偏涼，迎風面大台北及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。