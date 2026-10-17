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民進黨台北市長候選人沈伯洋今（17）日前往士林區社子島坤天亭參香，一名阿婆突然跪下，情緒激動、哭喊地向沈陳情，沈當場蹲下仔細聆聽。沈伯洋表示，阿婆希望社子島居民能被照顧、解決禁建問題，他當場允諾「沒問題，這個我來」。沈伯洋上午赴士林區社子島坤天亭參香，在受訪前突然遇到阿婆跪下陳情，阿婆表示，「我們真的很可憐，真的要幫我們，拜託你啦！」若沈真的當選，一定要處理，這邊很多可憐人沒辦法生活，「拜託你一定要幫助這些甘苦人，你要凍蒜」，沈伯洋先蹲下安撫該阿婆，聽完陳情後，也扶對方起身，該名阿婆則高喊「你要凍蒜、你上任要解決」，沈也允諾「沒問題」。對此，沈伯洋受訪時表示，大家應該都知道，社子島過去禁建50年，這對社子島非常不公平，所以對方希望能照顧社子島居民、保護這邊的每一個人，也提到過去以來，很多事情沒有被解決，希望他上任之後，能幫忙解決，所以他回答沒有問題，「這個我來」。沈伯洋提到，關於社子島議題，他們與地方團體、議員，都有持續溝通，禁建50年對當地真的不公平，因此快點鋪設基礎建設很重要；再來，台北市政府開發案，安置方案沒有照顧到在這邊每一個人，如何重新盤點安置方案也很重要；他說，每一派聲音不同，希望法院判決後，盡快調和每個人不同需求，解決社子島現在困境。針對蔣萬安提出都更方案，沈伯洋說，不會改變他們的節奏，會在一、兩個星期內，提出好的都更的方案，而都更現在最大的問題是入口很寬、出口很窄，因此很容易進入到都更程序，但過程會卡住，其中間需要陪伴，要如何縮短中間6、7年的過程、怎麼做好陪伴機制，讓都更加速，才是最重要的。