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▲韓媒報導A2O LITE與A2O SOUL出道後，李秀滿公司電話被打爆。（圖／翻攝自TenAsia）

▲A2O SOUL是15人男團，一次排開氣勢驚人。（圖／翻攝自YouTube＠Mnet K-POP）

有「K-POP教父」封號的韓流推手李秀滿近日推出全新女團A2O LITE，成員平均年齡15歲卻各個能歌善舞、外型甜美，超級抓人眼球。新歌〈NEON〉MV才上線4天，已在YouTube突破1117萬播放量，十分驚人。韓媒更報導，李秀滿電話被打爆，公司一天可以收到56項廣告提案或商業合作，A2O LITE炙手可熱。李秀滿在經營權鬥爭失敗後，於2023年離開SM公司，隨後創立了A2O娛樂，並在10月13日當天，一口氣推出2個團體，一個是9人女團A2O LITE，另一個是15人男團A2O SOUL，兩組團體成員都非常年輕，A2O LITE最小成員甚至只有13歲，初舞臺登場後，火速引爆追星族討論。韓媒《TenAsia》昨（16）日更報導，一名A2O公司的核心內部人士透露，光是15日一天，兩個團體合計就收到56份廣告提案：「電話幾乎要被打爆了！」此話顯示出A2O男女團的成功。尤其是A2O LITE，她們是李秀滿睽違2年5個月重返韓國樂壇後，推出的首組韓國新人女團，出道曲〈NEON〉在14日晚間11點就已登上Melon主要排行榜「TOP100」冠軍，距離她們出道才過了29小時，且這首歌截至16日下午3點仍在榜單上，氣勢驚人。而A2O SOUL人氣雖然沒有A2O LITE那麼高，但他們的出道曲〈SUPERSTAR〉公開後，仍獲得不少正面評價，歌曲在中國QQ音樂新歌排行榜拿下第3名，可見該團體在對岸也很受到關注。另外，李秀滿創立A2O公司時，就已提出了「Culture Technology」（文化科技） 的核心概念。這不只是單純培訓藝人唱跳，而是利用一套體系化、數據化與科技化的標準流程，來生產與推廣娛樂內容，將來勢必會帶動起新一股追星風潮，粉絲很可能與偶像可以透過科技有不同的線上互動。而李秀滿本人過去也曾是歌手，他畢業於首爾大學農業機械學系，後來又到美國留學，取得加州州立大學北嶺分校（CSUN） 計算機工程／機器人工學碩士，是個不折不扣的理工男。這也是他習慣以系統化流程來打造偶像、管理公司的核心主因，過去他在SM娛樂曾一手捧紅東方神起、少女時代、Super Junior、SHINee等團體，因此才有「韓流始祖」、「K-POP教父」的封號。