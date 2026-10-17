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中廣前董事長趙少康日前二度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引起藍營內部批評，國民黨中央委員江永雄發起連署，要求開除他的黨籍。沒想到卻引爆桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦乃至於藍委們的反彈。國民黨中央昨深夜也表態大局為重，不希望在選戰關鍵時刻自亂陣腳。台北市長蔣萬安今（17）日表示，趙少康對他的提攜跟支持都沒有改變，昨天他也有留言支持。一旁的市議員游淑慧表示，她也是中央委員，卻沒看到有人串聯要開除趙少康，他不知道這個謠言到底從哪來的。蔣萬安今到東湖五分市場陪同市議員游淑慧掃市場，被問到趙少康遭連署開除黨籍一事，他說，趙少康一直以來對他的照顧、提攜、支持都沒有改變，他非常感謝。昨天在專訪之後，剛好也碰到趙少康，彼此也互相加油打氣，昨天他也在臉書上面留言，給趙少康支持。所以面對現在各方面的挑戰，就是團結一心、並肩作戰。蔣萬安說，「在這個時刻，絕對要站穩腳步、團結一致」。一旁的市議員游淑慧則補充，她是中央委員，也在中央委員的LINE群裡面，她根本沒有看到任何人在串聯要開除趙少康，甚至有人在群裡面怒問說「誰在串聯」。所以她不知道這個謠言到底是從哪來的。請那個中央委員，如果有那個人，自己站出來。所以她不知道這個風浪是怎麼起來的。