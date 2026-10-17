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美國職棒大聯盟（MLB）美國聯盟冠軍系列賽（ALCS）戰況激烈，原訂於16日（台灣時間17日）舉行的克里夫蘭守護者隊（Cleveland Guardians）與坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays）第4戰，因天候不佳宣布順延。目前守護者隊在系列賽以2：1領先，這支球隊本屆季後賽展現出驚人的三振能力，前8場比賽合計飆出102次三振，創下大聯盟季後賽史上第二高的紀錄。大聯盟數據專家蘭斯（Sarah Langs）指出，守護者隊在今年季後賽的前8場比賽中，已經聯手賞給對手高達102次三振，這是大聯盟史上任何球隊在季後賽前8戰的最高紀錄。若將範圍擴大至單一季後賽「任意連續8場比賽」，守護者隊的102K也僅次於2022年休士頓太空人隊（Houston Astros）的紀錄。如今因雨延賽讓兩隊投手獲得寶貴的喘息空間，守護者隊的三振數字有望再往上攀升。守護者隊本季例行賽戰績僅為85勝77敗。若他們能順利挺進世界大賽，將成為大聯盟史上例行賽戰績第二差的世界大賽參賽球隊，僅次於1973年打出82勝79敗的紐約大都會隊（New York Mets）。大聯盟官方宣布，由於進步球場（Progressive Field）雨勢過大，美聯冠軍賽第4戰將順延至17日晚間8點（美東時間）舉行，第5戰則改至18日下午5點開打。原本排定在第5戰與第6戰之間的休兵日也因此取消，意味著如果戰局延長，兩隊將從第4戰起一路連打4天直到第7戰（20日），對雙方的投手戰力調度將是一大考驗。目前美聯冠軍賽前3戰打完，守護者隊取得2勝1敗的領先優勢。世界大賽則已排定於23日（台灣時間24日）在密爾瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers）的主場點燃戰火。回顧大聯盟歷史，因雨延賽有時會成為改變系列賽走向的關鍵。例如2022年美聯分區賽洋基與守護者的第5戰，以及2004年美聯冠軍賽紅襪與洋基的史詩對決，都曾因雨延賽而影響了戰局。