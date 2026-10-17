我是廣告 請繼續往下閱讀

信義房屋品牌影片《成為家的我們》上線以來觀看次數突破千萬，近9成留言網友大喊感動、直呼看哭。農業部調查顯示，2025年全台犬貓數量已逾320萬，毛孩需求正逐漸成為找房條件之一。信義房屋品牌形象影片《成為家的我們》以客戶的人生故事為主軸，上集描繪飼主希望在狗狗離開前，實現讓牠能在大房子裡自在奔跑的心願，呈現購屋決定背後的愛與牽掛；下集則延續人物故事，描繪隨著人生階段改變，透過換屋迎接新的生活篇章。兩支影片上線也引發網友共鳴，近9成留言網友表達感動，表示看完想起自家毛孩或是大喊看哭了、有洋蔥，影片觸動不少人生活經驗。從情感故事到實際購屋需求，信義房屋表示，當毛孩成為家人，理想住宅的條件也隨之改變，除了自身需求，毛孩需求也成為思考條件。例如，養狗家庭會考量住家附近是否有公園或綠地，方便日常散步與活動；養貓家庭則可能更重視窗戶、陽台的安全性，以及室內是否有適合貓咪活動的空間。信義房屋也建議，若居住於大樓或社區，也應事先了解寵物管理規範與公共空間使用方式。從居家安全到生活機能，這些細節都可能影響人與毛孩的居住品質，也反映出找房不只是挑選房屋，更是在尋找適合全家人的生活方式；因此仲介人員的專業與如何理解客戶真正重視的生活條件，是找房過程中的重要關鍵。信義房屋表示，希望透過影片傳達在仲介業務服務過程中，信義房屋不只關心客戶在意的坪數、價格與地段，更重視客戶想珍惜的關係、生活習慣、重要回憶，以及對未來生活的期待；透過每一次的傾聽並理解這些需求，再以專業、安心與長期陪伴，協助每一位消費者完成適合自己的居住夢想。誠如影片中業務視角的故事，不論在主角人生哪個階段，信義房屋始終「信任相伴，圓夢同行」。