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▲李多慧跳舞時，後方正在吃東西的拉拉意外入鏡，成為網友討論焦點。（圖／翻攝自李多慧IG）

SM娛樂創辦人李秀滿打造的全新9人女團「A2O LITE」13日推出新歌〈NEON〉正式出道，短短幾天迅速爆紅成為近期最夯的洗腦神曲。啦啦隊女神李多慧展開超強行動力，把〈NEON〉舞步學起來了！她16日更新影片，在影片中跟著節奏熱跳，舞步俐落、表情甜美，身材曲線也成為焦點，影片吸引超過8.5萬人按讚。除了多慧的舞蹈讓粉絲看得目不轉睛，後方正在吃東西的經紀人拉拉也意外搶鏡，讓網友留言區笑聲不斷。網友紛紛留言「好好看」、「多慧好帥」、「舞功太紮實啦」，也有人大讚「身材好好又好會跳」、「太辣」。不過不少人注意到畫面後方的拉拉，笑說「我一直看後面吃東西的女生好搶戲」、「等等，拉拉是在後面吃嗎？」還有人打趣表示：「大家一起監督老闆認真上班（喂）。」多慧的舞蹈加上拉拉不經意入鏡，成了影片另一個亮點。A2O LITE是由SM娛樂創辦人李秀滿打造的9人女團，於10月13日推出首支單曲〈NEON〉。歌曲由曾參與H.O.T.、BoA、少女時代及aespa等作品的製作人劉英振參與製作，融合完整編曲、整齊群舞與高音段落，發行約29小時後登上韓國音源平台Melon Top 100第一名，受到關注。不過團體走紅的同時，成員年齡也引發討論，A2O LITE團員全數未成年，平均年齡約15歲，其中3人僅13歲；有網友擔心她們在高強度訓練、公開活動與輿論壓力下，能否兼顧學業、成長與身心健康。李秀滿曾打造少女時代等代表性團體，如今再度以A2O LITE進軍樂壇，出道曲快速登頂讓團體聲勢升高；接下來能否延續熱度、成為新一代代表女團，仍有待觀察。