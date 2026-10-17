週末迎接九九重陽節！準備拜拜前先來杯咖啡提神，7-11「LINE禮物」有特選拿鐵、精品美式買一送一，門市有特選美式、拿鐵買2送2，榛果摩卡高蛋白拿鐵10元多一杯；萊爾富九九重陽節優惠，門市燕麥奶拿鐵買一送一，寄杯買30送30；美廉社美式咖啡100杯2000元、鮮奶拿鐵100杯2400元，疊加自帶杯折扣5元優惠，美式只要15元、拿鐵19元喝。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月16日至10月18日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價32元）
◾大杯特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾紫桑果粒紅茶／青茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾關西嫩仙草牛奶冰／關西嫩仙草第二杯半價，7.5折（原價80元、特價60元）
📍門市｜10月14日至11月10日
7-11與Mardi Mercredi獨家合作，開發4款發光造型杯塞公仔，買CITY CAFE飲品滿50元即可用69元加購1款，全部共4款，隨機出貨不挑款，數量有限，贈完為止。
📍APP｜10月14日至10月27日
◾大杯濃萃美式17杯500元，5.9折（原價50元、特價29元）
◾大杯濃萃拿鐵17杯700元，6.9折（原價60元、特價41元）
◾特大杯厚乳拿鐵17杯850元，6.5折（原價85元、特價50元）
◾風味系列指定飲品17杯880元，6.5折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬咖啡系列17杯920元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾特選美式／特選拿鐵17杯700元，5.2折（原價80元、特價41元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月16日至10月20日
◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾特大杯柳丁橙柚綠任兩杯75元，58折（原價65元、特價47元）
◾霜淇淋2支55元，約56折（原價49元、特價28元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜10月17日起至10月19日
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾富桂紅棗茶撞奶特價39元，5折（原價75元、特價38元）
📍APP｜即日起至10月31日
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍APP｜10月14日至10月27日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯鮮奶拿鐵100杯2400元，約4.4折（原價55元、特價24元）
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
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📍門市｜10月16日至10月18日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價32元）
◾大杯特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）
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