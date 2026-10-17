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▲九九重陽節為媽祖的重要節日「飛昇之日」。（示意圖／「白沙屯拱天宮﻿」粉專）

▲玄天上帝的聖誕是農曆三月初三，但是九月初九也是跟祂有關的大日子，那就是駕雲昇天的成道之日。（圖／財團法人高雄市鳳山北極殿玄天上帝臉書）

明（29）日農曆九月初九為九九重陽節，這一天要祭祖、拜地基主、拜神明外，同時也是由衰轉旺、催動財氣的絕佳日子，是極佳的轉運補財庫時機，到廟裡拜神明時，別忘記準備財水，拜完後飲用可引財入體。除了可以拜財神或簡單到鄰近廟宇拜拜外，這一天也是5位神明的重要日子，《NOWNEWS》整理重陽節開運、神明重要節日一文看懂。1、中壇元帥太子爺在台灣被譽為「最萌囝仔神」，身負掌管五營兵馬以及斬妖除魔的責任。雖責任重大，但個性上仍偏向孩童，信眾在準備供品時會以甜食為主，加上汽水、糖果、餅乾，因為這些點心都是小朋友喜愛的，藉此獲得神明的護佑賜福。2、媽祖婆的聖誕日在農曆的三月二十三日，因此又有著「三月瘋媽祖」的俗諺，但即將到來的重陽節，農曆九月初九這一天，也是媽祖的重要節日飛昇之日。3、除了同樣是神明界的少見的聖母外，農曆九月初九重陽節也是臨水夫人、媽祖的共同大日子，這一天不光是媽祖的飛昇之日，也是臨水夫人的千秋之日，不妨趁著這一天準備簡單的供品，一次向兩位女神表達祝賀之意，相信也能得到兩倍的好運勢。4、據說九皇星君是眾星之母「斗姆元君」的九個兒子，會在九月初一開始到初九的這九天下凡巡視人間禍福，在過去大半年的日子裡，凡間眾人難免有造口業、傷害生命等情事，於是在這幾天齋戒茹素，至廟中點斗燈祈福，藉以消去在日常生活中累積的罪孽。5、在台灣玄天上帝是法力無邊的大神，斬妖除魔之事基本都少不了祂，是知名的神界掃黑組，玄天上帝的聖誕是農曆三月初三，但是九月初九也是跟祂有關的大日子，那就是駕雲昇天的成道之日。重陽節除了是上述五位神祇的重要日子外，斗母星君、酆都大帝也都是在這一天過聖誕，再加上傳統節日重陽節，這一天絕對是好日子中的好日子，除了可以慎終追遠祭祀祖先以外，不妨也到廟中走走看看，一起給過節日的幾位神明添些香火，藉此獲得神明的護佑賜福。根據石門山財神報恩宮指出，因為重陽節具備「九九極陽」的純陽氣場，在民俗中被視為由衰轉旺、催動財氣的絕佳日子，是極佳的轉運補財庫時機，有三大招財秘訣。一、水神招財法：祭拜的時候準備一瓶礦泉水放在供桌上，做為財水，拜完後帶回家混入飲用水喝下，象徵引財入體。二、用9的倍數轉運：準備點心或水果時，可以準備9的倍數，9個、18個、36個，呼應九九重陽之數，代表財運長長久久。三、先除晦後求財：重陽節特別注意避邪除晦，如果覺得近期運勢不佳，拜財神之前記得使用午時水洗臉（11點至1點接的水），或用艾草、菖蒲沐浴，把身上的晦氣洗乾淨，財神才會把財氣送進來。