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▲「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」西門店昨日爆發肢體衝突事件後，據傳生意更好。（圖／取自捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈臉書）

脆皮甜甜圈做法大不同 裹麵漿下去炸皮更酥脆

西門町的人氣脆皮甜甜圈 還有這兩家

▲鮮奶脆皮甜甜圈最大特點，就是外皮帶獨特酥脆口感。（圖／取自捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈臉書）

「Curly Mama’s 捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」西門店昨（16）日晚間爆發店員與顧客肢體衝突事件，店家後來出面還原始末，表示顧客未依規定排隊被勸導而不滿，因此對門市夥伴言語辱罵，導致店員情緒失控憤而毆打該婦人。事後還傳出因此事件而引起全民相挺，23:30打烊之前可見更多民眾排隊購買。事實上「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」全台約共有10家分店，現炸甜甜圈皮脆內Q軟，又有多種口味，每個最低也只要45元起，是其受歡迎的原因。堪稱是台式下午茶的「脆皮甜甜圈」，其口感以及做法與跟傳統沾滿砂糖的甜甜圈、日式Ｑ彈如麻糬的波堤甜甜圈或是近幾年很紅的生甜甜圈都不同。最大差別就是，而「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」除了招牌原味鮮奶脆皮甜甜圈，還延伸出芋頭多拿滋、金沙多拿滋、奶皇流心多拿滋等多種口味，每個售價最低只要45元起，還有組合價，原味的鮮奶脆皮甜甜圈3個130元，算是經濟實惠的銅板美食。目前全台約有10家分店，多在北部。而西門町商圈知名的脆皮甜甜圈店家，還有曾鬧雙胞糾紛的「一脆甜甜圈」與「倆倆脆」。倆倆脆店長指出，團隊原本是一脆甜甜圈的創始成員，過去曾共同經營品牌，後來因經營理念及品牌使用權問題，才另行創立新品牌。兩家目前也都是排隊名店。