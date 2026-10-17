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民進黨台北市長候選人沈伯洋日前二度上媒體人趙少康專訪，引發藍營內部反彈，國民黨中央委員江永雄更發起連署要求開除趙的黨籍。對此，沈伯洋今（17）日聲援，邀請不同參選人接受專訪是媒體人的專業，會力挺趙少康；對於立法院藍白陣營三讀通過健保相關修法，沈伯洋則認為，醫療資源已相當吃緊，新增免費項目應審慎評估財務負擔，並由行政、立法部門充分溝通。趙少康近日兩度專訪沈伯洋，引發國民黨內部反彈，甚至傳出有人揚言要將他開除黨籍。趙少康則稱，他一點也不在乎，更反批國民黨與其忙著追究誰訪問了對手，不如好好檢討為何近期選情與民調表現不理想，甚至連新北市的部分民調都出現綠營領先的情況。沈伯洋上午赴士林區社子島坤天亭出席遶境活動時表示，趙大哥講得很清楚，先是一個人，再來是媒體人，再來才是國民黨的黨員。他說，現在是六都選舉，趙作為一個媒體人，在不同的電視台邀請候選人，是再自然不過的事，完全是媒體人的專業，「因為這個專業，結果被出征，我們是一定站在他這一邊」。至於立法院藍白陣營三讀通過長者健保相關修法，沈伯洋表示，立法院無法正視民意，相關亂象值得重視，目前醫療資源已相當吃緊，若要增加免費項目，勢必帶來大量支出，應審慎評估財務負擔及健保體系的永續性，且相關支出涉及行政院權責，立法與行政部門應充分溝通，若未經協調就逕行修法，恐違反《預算法》。對於國民黨桃園市議員凌濤批評「越曝光破綻越多」，藍營團結對蔣萬安有信心，沈伯洋則說，「謝謝他，凌濤講得都對，棒」。