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台北市長蔣萬安昨拋出都更新政策，將第一階段門檻從75%下降至50%，另外也將大面積大街廓基地的容積率從225%上升到300%。不過對手沈伯洋則批評，這是把入口放寬，但出口一樣窄？就像很多人需要急診，結果卻讓更多人來掛號？蔣萬安今（17）日回擊，兩者並不衝突難道不能雙管齊下嗎？台北市的都更完工量、報核數跟施工數都是全國第一，難道沈伯洋都沒看過這些數據嗎？蔣萬安說，其實北市府不管是對加速審議流程、增加人力、做好審議分流，而且簡化程序，另一方面昨天也提出大街廓面積的獎勵，也就是提高都更誘因，同時也持續加快讓都更往前推進，所以信維整宅就是一個最好的例子。蔣萬安表示，第一個門檻從90%降到75%以後，然後就進場協助試算，那再90%就進入到模擬選配，再90%就公告招商，能夠順利進行都更，所以在這過程，北市府同仁非常積極，不管是短短115天就完成上千次的諮詢，才能夠做好各項整合程序推進，讓信維整宅公告招商。所以各項加速審查的措施，以及提高容積的誘因，都會持續來做，讓各項的都更往前推進。北市府說，根據國家住都中心公告，全國都市更新案件推動情形，台北市案件佔了54%，其中總完工案件數715件中，台北市完工393件，也是全國第一。