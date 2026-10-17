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金州勇士隊將於10月21日在客場Crypto.com體育館（Crypto.com Arena）迎戰洛杉磯湖人隊，為2026-27賽季揭開序幕。勇士開季將面臨傷兵潮，包含巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）皆因傷缺陣。主帥科爾（Steve Kerr）表示，威廉斯（Brandon Williams）、尼恩（Georges Niang）與貝西（Charles Bassey）雖然目前還沒有正式合約，3名球員都將擠進下周開幕戰對湖人的比賽名單中。除了點出防守隱憂，科爾也在開幕戰前證實了球隊的最終名單。當被問及尚未簽下標準合約的威廉斯、尼恩與貝西的現況時，科爾透露這3名球員都將出現在下周對陣湖人的名單中。科爾證實：「尼恩和威廉斯都在我們的陣容中，他們也會在開幕戰進入輪替名單。貝西也是，他在我們的前場陣容中扮演非常重要的角色，尤其在波爾辛吉斯缺陣的情況下。考量到霍福德（Al Horford）的上場時間受限，貝西對我們來說至關重要。」預期威廉斯將擔任替補控球後衛，而尼恩與貝西則在波爾辛吉斯缺席期間為勇士提供急需的體型優勢。雖然格林（Draymond Green）與霍福德目前身體健康，但預計他們將根據賽程安排獲得輪休機會。在週四的訓練後，科爾被問及周二對陣湖人的季前賽上半場防守掙扎的問題。儘管勇士最終贏得該場比賽，但他們在上半場表現不佳，且完全無法限制湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）。里夫斯全場18投10中狂砍28分，其中23分集中在上半場。下周開幕戰，湖人陣中還將迎來唐西奇（Luka Doncic）的歸隊，後者生涯對戰勇士場均可轟下30.7分。科爾表示：「在這個聯盟裡，你不能總是期望能一對一擋住對手。前幾天的里夫斯就是一個很好的例子，他非常難以應付，而唐西奇顯然也是如此。我們下周三晚上將同時面對這兩名球員。這意味著如果我們的五人防守體系沒有緊密連結，就無法獲得護框效果，屆時球隊將會陷入大麻煩。」