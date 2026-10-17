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美國聯盟冠軍系列賽因克里夫蘭當地惡劣天候攪局，第4戰宣告因雨延賽，恐將迎來密集的4連戰。針對這場突如其來的延賽，外界紛紛探討究竟對哪一方較為有利？美媒《Sports Illustrated》分析指出，延賽對先發輪值面臨重整的守護者而言可說是「因禍得福」，而光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）則認為，延賽確實是「最妥當的決定」。面對突如其來的賽程變動，光芒隊總教練凱許在受訪時表示理解：「我認為延期是目前最妥當的判斷，我們對此毫無怨言。」對於外界關心的先發輪值安排，凱許也直接透露，原定要扛下第4戰先發的36歲老將、前日職強投馬丁尼茲（Nick Martinez）將直接順延至明天的第4戰繼續登板。至於後續的輪值規劃，球團會用「走一步算一步」的態度，視每天的實際狀況再行評估。從輪值角度來看，光芒隊的影響相對輕微。只要馬丁尼茲沒有在今日因過度熱身而消耗過多體力，光芒後續依然能依序排開拉斯穆斯（Drew Rasmussen）、培羅塔（Freddy Peralta）與賈克斯（Griffin Jax）等主力投手，輪值結構並未受到太大破壞。相較之下，原本戰力調度較為吃緊的守護者隊，反而因禍得福。美媒《Sports Illustrated》分析指出，這次的雨勢延賽對守護者而言可謂是一大利多。原本守護者在第四戰預計要動用「牛棚日」，但隨著賽程順延一天，教練團得以重新梳理先發輪值，預計能讓葛里芬（Foster Griffin）在第4戰扛下先發，第5戰則交由梅西克（Parker Messick）主投，兩人皆有正常的休息4天。這讓守護者得以將棘手的牛棚車輪戰往後推遲至第6戰，有效緩解了投手群的燃眉之急。雖然美媒分析守護者明日先發會換人，不過守護者教頭在延賽後的記者會上透露明天的先發投手依然是假先發的阿姆斯壯（Shawn Armstrong）。因此兩隊最終都沒有因延賽調整先發投手。儘管兩隊的牛棚投手都在今日賺到了一天寶貴的喘息時間，但接下來迎接他們的將是殘酷的「4天4戰」考驗。在季後賽的張力下，頻繁出賽與隨之而來的疲勞，將成為考驗雙方教練團調度智慧與投手深度的最大關鍵。而此時此刻，率先在國家聯盟以直落四橫掃洛杉磯道奇隊的密爾瓦基釀酒人隊，正安穩地在一旁以逸待勞。釀酒人將享有超過一週的休息時間，直到美東時間10月23日才會在主場迎戰這場美聯大混戰中的最終勝者，爭奪2026年的世界大賽冠軍寶座。