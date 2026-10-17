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流感疫苗再加買 疾管署：估11月可配送至各地方衛生局

流感疫苗接種數破300萬！疾管署今（17）日公布，流感疫苗自10月1日開打至今，已累積接種超過315萬人次。以公費族群中的長者來看，全台有4縣市65歲長者接種率超過4成，包括屏東縣、彰化縣、連江縣及嘉義縣。根據疾管署最新監測資料顯示，國內流感疫情緩降，但仍處流行期，第40週(10/4-10/10)類流感門急診就診計12萬8847人次。而今年疫苗打氣相當好，疾管署副署長林明誠說，統計10月1日流感新冠疫苗開打至今，流感疫苗累積接種數為315萬1137人次，較去年同期增加15.8%。在符合公費流感資格族群中，長者來看，全台有32.7%的65歲以上老人已接種，林明誠也說，長者接種率超過4成的縣市包括屏東縣42.1%、彰化縣和連江縣皆為42.0%、嘉義縣40.7%；另外，澎湖縣39.8%也在領先群。至於全國學齡前幼兒接種率為31.8%，以屏東縣41.3%最高，澎湖縣和嘉義縣都是40.3%緊跟在後。新冠疫苗部分，同樣自10月1日起，累積接種數為98萬8347劑，較去年同期70萬7347增加39.7%。為保障各類高風險族群健康並降低重症與死亡風險，疾管署也將額外下訂20萬劑公費流感疫苗，另預計再增購10萬劑，刻洽廠商現貨供應量，如順利將於11月上旬配送至各地方衛生局，保障民眾接種權益。疾管署呼籲，接種流感及新冠疫苗是預防疾病的最好方法之一，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成接種，在流行高峰前獲得保護力，並降低感染後發生重症和死亡之風險。疾管署提醒，民眾參加聚會、聚餐或是與長者幼兒接觸時，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如有危險徵兆，包含呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，以及時獲得診治。