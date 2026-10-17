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難題一：砸重金續約王牌史庫柏

▲道奇隊休賽季首要任務是與季中獲得的強投史庫柏達成續約。（圖／美聯社／達志影像）

難題二：解決史密斯與拉辛的正捕手之爭

▲拉辛和史密斯下個賽季誰才是道奇隊正捕手？是球隊很難以解決的棘手問題。（圖／美聯社／達志影像）

難題三：大谷翔平的「二刀流」未來

▲大谷本季原定以投打二刀流完賽，卻接連遭遇右二頭肌與左膝傷勢，最終只能放棄重返投手丘。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）在國家聯盟冠軍系列賽遭密爾瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers）橫掃出局，無緣世界大賽3連霸，也迎來近3年最早的休賽季。美國體育網站《ClutchPoints》於16日撰文點出「道奇這個休賽季必須回答的3個大哉問」，剖析球隊若想捲土重來，休賽季必須優先解決以下3大難題，包括留下王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），以及解決棘手的正副捕手問題。首要任務是與季中獲得的強投史庫柏達成續約。道奇在8月1日交易大限前將他延攬入隊，他在例行賽10場先發繳出5勝2敗、防禦率2.61的佳績，季後賽2場先發也有1勝1敗、防禦率2.45的穩定表現。世界大賽結束後他將成為自由球員市場上的最大焦點，甚至最理想的狀況是在現行勞資協定失效的12月1日前完成續約，否則可能得等到預期中的封館結束後才能進行。此外，若未來引入薪資上限制度，這將成為端出鉅約的最大障礙。報導指出，道奇必須審慎評估鉅額合約與新勞資協定的影響，目前的局勢依然充滿不確定性。。史密斯（Will Smith）目前身上背有直到2033年的長約，而拉辛（Dalton Rushing）則是球隊高度期待的頂級新秀。若在其他球隊，將其中一人移防一壘或指定打擊便能解決問題，但道奇的一壘大關已有弗里曼（Freddie Freeman）坐鎮，指定打擊則由大谷翔平擔綱，讓史密斯或拉辛擔任替補捕手顯然太過浪費。報導建議，透過發動交易送走其中一人，以換取補強球隊其他漏洞的籌碼，或許才是最明智的解決方案。最後一個關鍵在。大谷本季原定以投打二刀流完賽，卻接連遭遇右二頭肌與左膝傷勢，最終只能放棄重返投手丘。這些傷勢同時影響了他的打擊表現，被認為是道奇今年季後賽提前出局的原因之一。儘管大谷在前一天的記者會上表明「全部都要做」，宣告將繼續維持二刀流，但《ClutchPoints》指出，二刀流固然充滿魅力，球團絕對會極力避免大谷在季中受傷而導致季末陷入低潮的重演。限制投球局數、轉任後援投手或專心擔任打者都是潛在選項，這項決策將會是道奇高層休賽季的重大考驗。