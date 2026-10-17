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▲「2026日月潭花火音樂嘉年華」今天迎來第二場，將施放400秒。（圖／取自日月潭國家風景區管理處）

▲「2026日月潭花火音樂嘉年華」水社中興停車場場次表演曲目與時間表（圖／日月潭國家風景區管理處臉書）

▲「2026日月潭花火音樂嘉年華」水社中興停車場場次三處煙火水域施放點（圖／日月潭國家風景區管理處臉書）

▲2026日月潭花火音樂嘉年華」水社中興停車場場次交通接駁（圖／日月潭國家風景區管理處臉書）

▲「2026日月潭花火音樂嘉年華」水社中興停車場場次交通管制（圖／日月潭國家風景區管理處臉書）

2026日月潭花火音樂嘉年華系列活動將迎來第2場煙火秀，將於今（17）日晚間18:30施放，地點就在水社中興停車場，且此次煙火加碼至400秒。《NOWNEWS今日新聞》整理煙火秀包含最佳觀賞點、交通指南等資訊，一文掌握。日月潭風景區管理處表示，今年花火節先前伊達邵碼頭場次煙火施放360秒，第2場在水社中興停車場的場次，在協辦單位台灣大哥大的贊助下，煙火從360秒加碼至400秒，成為花火系列活動最大的一場。當天在龍鳳宮、水社碼頭、涵碧樓水域，還設有3平台將施放全景煙火，搭配唱作才女文慧如、歌手柏霖PoLin，以及「樂興之時管弦樂團」的跨界合作，將演出「一眼瞬間」、「無與倫比的美麗」、「當幸福在歌唱」等膾炙人口曲目。活動日期：2026年10月17日 (六)活動時間：18:30 - 21:30（煙火施放在在表演之後）搖滾區進場時間：15：00江靖波 歌手｜文慧如、柏霖PoLin 樂團｜樂興之時管絃樂團 特別嘉賓｜八角塔男聲合唱團01 拉威爾《波麗露》選段02 《一眼瞬間》（原唱：張惠妹、蕭敬騰）03 《無與倫比的美麗》（原唱：蘇打綠）04 組曲：《傻子》（原唱：林宥嘉）、《洋蔥》（原唱：楊宗緯）、《一樣的月光》（原唱：徐佳瑩）05 《沒有人像我一樣》（原唱：宇宙人）06 《幸福在歌唱》（原唱：A-Lin）中場07 《你的電話》（原唱：脫拉庫 ft. 藍心湄）08 《靜止》（原唱：楊乃文）09 《Lydia》（原唱：F.I.R. 飛兒樂團）10 穆索斯基《展覽會之畫》（拉威爾改編為管弦樂版）11 組曲：《國境之南》（原唱：范逸臣）、《不能說的秘密》（原唱：周傑倫）、《小幸運》（原唱：田馥甄）、《那些年》（原唱：胡夏）12 《笑忘歌》（原唱：五月天）13 組曲：《鹿港小鎮》（原唱：羅大佑）、《分手吧》（原唱：張震嶽）、《我終於失去了你》（原唱：趙傳）、《愛相隨》（原唱：周華健）、《亡命之徒》（原唱：縱貫線）煙火秀東經120°54'18.81" 北緯23°51'54.68"落焰區警戒範圍：300公尺（半徑150）東經120°54'30.46" 北緯23°51'34.46"落焰區警戒範圍：600公尺（半徑300）東經120°54'51.64" 北緯23°51'43.09"落焰區警戒範圍：300公尺（半徑150）活動當天提供進場與散場免費接駁服務，班次時間採彈性發車！會依照現場調度（ 非接駁時間不提供接駁服務）：進場首末班：首班 16:30 / 末班 18:00散場首末班：首班 21:00 / 末班 23:00⏹︎日月潭纜車站↔️文武廟↔️雲品酒店↔️九龍口（米洛克飯店)↔️水社綜合商場（接近活動主場地）⏹︎向山遊客中心↔️水社綜合商場（接近活動主場地）為確保施放安全與觀賞品質，水域平台施放點皆位於潭面上設置，並劃設安全警戒距離，請自行開船的民眾切勿靠近。煙火3處呈三角形佈設，涵蓋水社灣主要水域，屆時將依序/同步施放，敬請民眾配合。水社碼頭-中興停車場周邊，10/17-10/18 22:00-22:00 設備退場，期間請勿靠近施工範圍。10/17 08:00-24:00，龍鳳宮、水社碼頭及涵碧樓前方水域，全面禁止使用無人機，當天會有反空拍系統。煙火施放屬高風險作業，詳細警戒範圍如所示，敬請大家配合現場指示，共同維護安全。(一)時間：2026年10月17日 8至23時。(二)禁止路邊停車路段：1、台21線 60K+500 至 64K+500（九龍口至向山）間2線道之路段。2、台21線 60K+300 至 60K+500（舊省道有水巷口九龍口）4線道外側車道。3、台21甲線 0K至9K（九龍口至日月汙水處理廠）。(一)時間：2026年10月17日 8至23時。(二) 開放路邊停車路段：1、台 21 線 64K+500 往頭社方向4 線道外側車道（水社隧道前、後 20 公尺及隧道內禁止停車）。2、台 21 線 60K+300（有水巷口）至蠻荒咖啡 4 線道之外側車道。(一) 時間：2026年10月17日 8至23時。(二)路段：(1) 名勝街（載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商店家住家運載民生貨物車輛等除外）。(2) 中興路（依警方之指示行進）。(三)上述路段區域實施交通管制，除公務車輛及緊急救護車輛外，其他車輛禁止進入，請用路人配合上開管制措施以維持交通順暢及行車安全。