2026日月潭花火音樂嘉年華系列活動將迎來第2場煙火秀，將於今（17）日晚間18:30施放，地點就在水社中興停車場，且此次煙火加碼至400秒。《NOWNEWS今日新聞》整理煙火秀包含最佳觀賞點、交通指南等資訊，一文掌握。
日月潭風景區管理處表示，今年花火節先前伊達邵碼頭場次煙火施放360秒，第2場在水社中興停車場的場次，在協辦單位台灣大哥大的贊助下，煙火從360秒加碼至400秒，成為花火系列活動最大的一場。
當天在龍鳳宮、水社碼頭、涵碧樓水域，還設有3平台將施放全景煙火，搭配唱作才女文慧如、歌手柏霖PoLin，以及「樂興之時管弦樂團」的跨界合作，將演出「一眼瞬間」、「無與倫比的美麗」、「當幸福在歌唱」等膾炙人口曲目。
🟡「2026日月潭花火音樂嘉年華」水社中興停車場場次主要資訊：
活動日期：2026年10月17日 (六)
活動時間：18:30 - 21:30（煙火施放在在表演之後）
搖滾區進場時間：15：00
🟡「2026日月潭花火音樂嘉年華」水社中興停車場場次表演曲目以及時間表：
指揮：江靖波 歌手｜文慧如、柏霖PoLin 樂團｜樂興之時管絃樂團 特別嘉賓｜八角塔男聲合唱團
表演曲目：
01 拉威爾《波麗露》選段
02 《一眼瞬間》（原唱：張惠妹、蕭敬騰）
03 《無與倫比的美麗》（原唱：蘇打綠）
04 組曲：《傻子》（原唱：林宥嘉）、《洋蔥》（原唱：楊宗緯）、《一樣的月光》（原唱：徐佳瑩）
05 《沒有人像我一樣》（原唱：宇宙人）
06 《幸福在歌唱》（原唱：A-Lin）
中場
07 《你的電話》（原唱：脫拉庫 ft. 藍心湄）
08 《靜止》（原唱：楊乃文）
09 《Lydia》（原唱：F.I.R. 飛兒樂團）
10 穆索斯基《展覽會之畫》（拉威爾改編為管弦樂版）
11 組曲：《國境之南》（原唱：范逸臣）、《不能說的秘密》（原唱：周傑倫）、《小幸運》（原唱：田馥甄）、《那些年》（原唱：胡夏）
12 《笑忘歌》（原唱：五月天）
13 組曲：《鹿港小鎮》（原唱：羅大佑）、《分手吧》（原唱：張震嶽）、《我終於失去了你》（原唱：趙傳）、《愛相隨》（原唱：周華健）、《亡命之徒》（原唱：縱貫線）
煙火秀
🟡「2026日月潭花火音樂嘉年華」水社中興停車場場次三處煙火水域施放點：
📍龍鳳宮前方水域：
東經120°54'18.81" 北緯23°51'54.68"
落焰區警戒範圍：300公尺（半徑150）
📍施放點2：涵碧樓前方水域
東經120°54'30.46" 北緯23°51'34.46"
落焰區警戒範圍：600公尺（半徑300）
📍施放點3：水社碼頭前方水域
東經120°54'51.64" 北緯23°51'43.09"
落焰區警戒範圍：300公尺（半徑150）
🟡「2026日月潭花火音樂嘉年華」交通與接駁指南：
活動當天提供進場與散場免費接駁服務，班次時間採彈性發車！會依照現場調度（ 非接駁時間不提供接駁服務）：
📍接駁營運時間
進場首末班：首班 16:30 / 末班 18:00
散場首末班：首班 21:00 / 末班 23:00
📍接駁路線與停靠站：
⏹︎藍線接駁路線：
日月潭纜車站↔️文武廟↔️雲品酒店↔️九龍口（米洛克飯店)↔️水社綜合商場（接近活動主場地）
⏹︎綠線接駁路線：
向山遊客中心↔️水社綜合商場（接近活動主場地）
🟡「2026日月潭花火音樂嘉年華」管制措施：
為確保施放安全與觀賞品質，水域平台施放點皆位於潭面上設置，並劃設安全警戒距離，請自行開船的民眾切勿靠近。煙火3處呈三角形佈設，涵蓋水社灣主要水域，屆時將依序/同步施放，敬請民眾配合。
📍配合管制事項：
施工管制：水社碼頭-中興停車場周邊，10/17-10/18 22:00-22:00 設備退場，期間請勿靠近施工範圍。
空域管制：10/17 08:00-24:00，龍鳳宮、水社碼頭及涵碧樓前方水域，全面禁止使用無人機，當天會有反空拍系統。煙火施放屬高風險作業，詳細警戒範圍如所示，敬請大家配合現場指示，共同維護安全。
📍 禁止路邊停車時間、路段：
(一)時間：2026年10月17日 8至23時。
(二)禁止路邊停車路段：
1、台21線 60K+500 至 64K+500（九龍口至向山）間2線道之路段。
2、台21線 60K+300 至 60K+500（舊省道有水巷口九龍口）4線道外側車道。
3、台21甲線 0K至9K（九龍口至日月汙水處理廠）。
📍開放路邊停車時間、路段：
(一)時間：2026年10月17日 8至23時。
(二) 開放路邊停車路段：
1、台 21 線 64K+500 往頭社方向4 線道外側車道（水社隧道前、後 20 公尺及隧道內禁止停車）。
2、台 21 線 60K+300（有水巷口）至蠻荒咖啡 4 線道之外側車道。
📍禁止車輛進入地區（行人徒步區）時間、路段：
(一) 時間：2026年10月17日 8至23時。
(二)路段：
(1) 名勝街（載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商店家住家運載民生貨物車輛等除外）。
(2) 中興路（依警方之指示行進）。
(三)上述路段區域實施交通管制，除公務車輛及緊急救護車輛外，其他車輛禁止進入，請用路人配合上開管制措施以維持交通順暢及行車安全。
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當天在龍鳳宮、水社碼頭、涵碧樓水域，還設有3平台將施放全景煙火，搭配唱作才女文慧如、歌手柏霖PoLin，以及「樂興之時管弦樂團」的跨界合作，將演出「一眼瞬間」、「無與倫比的美麗」、「當幸福在歌唱」等膾炙人口曲目。
活動日期：2026年10月17日 (六)
活動時間：18:30 - 21:30（煙火施放在在表演之後）
搖滾區進場時間：15：00
🟡「2026日月潭花火音樂嘉年華」水社中興停車場場次表演曲目以及時間表：
指揮：江靖波 歌手｜文慧如、柏霖PoLin 樂團｜樂興之時管絃樂團 特別嘉賓｜八角塔男聲合唱團
表演曲目：
01 拉威爾《波麗露》選段
02 《一眼瞬間》（原唱：張惠妹、蕭敬騰）
03 《無與倫比的美麗》（原唱：蘇打綠）
04 組曲：《傻子》（原唱：林宥嘉）、《洋蔥》（原唱：楊宗緯）、《一樣的月光》（原唱：徐佳瑩）
05 《沒有人像我一樣》（原唱：宇宙人）
06 《幸福在歌唱》（原唱：A-Lin）
中場
07 《你的電話》（原唱：脫拉庫 ft. 藍心湄）
08 《靜止》（原唱：楊乃文）
09 《Lydia》（原唱：F.I.R. 飛兒樂團）
10 穆索斯基《展覽會之畫》（拉威爾改編為管弦樂版）
11 組曲：《國境之南》（原唱：范逸臣）、《不能說的秘密》（原唱：周傑倫）、《小幸運》（原唱：田馥甄）、《那些年》（原唱：胡夏）
12 《笑忘歌》（原唱：五月天）
13 組曲：《鹿港小鎮》（原唱：羅大佑）、《分手吧》（原唱：張震嶽）、《我終於失去了你》（原唱：趙傳）、《愛相隨》（原唱：周華健）、《亡命之徒》（原唱：縱貫線）
煙火秀
📍龍鳳宮前方水域：
東經120°54'18.81" 北緯23°51'54.68"
落焰區警戒範圍：300公尺（半徑150）
📍施放點2：涵碧樓前方水域
東經120°54'30.46" 北緯23°51'34.46"
落焰區警戒範圍：600公尺（半徑300）
📍施放點3：水社碼頭前方水域
東經120°54'51.64" 北緯23°51'43.09"
落焰區警戒範圍：300公尺（半徑150）
活動當天提供進場與散場免費接駁服務，班次時間採彈性發車！會依照現場調度（ 非接駁時間不提供接駁服務）：
📍接駁營運時間
進場首末班：首班 16:30 / 末班 18:00
散場首末班：首班 21:00 / 末班 23:00
📍接駁路線與停靠站：
⏹︎藍線接駁路線：
日月潭纜車站↔️文武廟↔️雲品酒店↔️九龍口（米洛克飯店)↔️水社綜合商場（接近活動主場地）
⏹︎綠線接駁路線：
向山遊客中心↔️水社綜合商場（接近活動主場地）
為確保施放安全與觀賞品質，水域平台施放點皆位於潭面上設置，並劃設安全警戒距離，請自行開船的民眾切勿靠近。煙火3處呈三角形佈設，涵蓋水社灣主要水域，屆時將依序/同步施放，敬請民眾配合。
📍配合管制事項：
施工管制：水社碼頭-中興停車場周邊，10/17-10/18 22:00-22:00 設備退場，期間請勿靠近施工範圍。
空域管制：10/17 08:00-24:00，龍鳳宮、水社碼頭及涵碧樓前方水域，全面禁止使用無人機，當天會有反空拍系統。煙火施放屬高風險作業，詳細警戒範圍如所示，敬請大家配合現場指示，共同維護安全。
📍 禁止路邊停車時間、路段：
(一)時間：2026年10月17日 8至23時。
(二)禁止路邊停車路段：
1、台21線 60K+500 至 64K+500（九龍口至向山）間2線道之路段。
2、台21線 60K+300 至 60K+500（舊省道有水巷口九龍口）4線道外側車道。
3、台21甲線 0K至9K（九龍口至日月汙水處理廠）。
📍開放路邊停車時間、路段：
(一)時間：2026年10月17日 8至23時。
(二) 開放路邊停車路段：
1、台 21 線 64K+500 往頭社方向4 線道外側車道（水社隧道前、後 20 公尺及隧道內禁止停車）。
2、台 21 線 60K+300（有水巷口）至蠻荒咖啡 4 線道之外側車道。
📍禁止車輛進入地區（行人徒步區）時間、路段：
(一) 時間：2026年10月17日 8至23時。
(二)路段：
(1) 名勝街（載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商店家住家運載民生貨物車輛等除外）。
(2) 中興路（依警方之指示行進）。
(三)上述路段區域實施交通管制，除公務車輛及緊急救護車輛外，其他車輛禁止進入，請用路人配合上開管制措施以維持交通順暢及行車安全。