「CARDPASS TAIWAN 2026 卡牌文化展」今（17）日起一連兩天在台北世貿一館登場，現場集結超過150個攤位，涵蓋寶可夢卡牌、動漫收藏及各式卡牌周邊，還有巨大戰鬥陀螺對戰盤，讓玩家不只能逛展、買卡，也能體驗陀螺對戰的樂趣。活動更邀請藝人派翠克、韓籍啦啦隊女神李多慧分別於17日、18日登場，是本週末動漫、遊戲迷可以關注的活動之一。
台北世貿卡牌展連辦2天！寶可夢卡牌、戰鬥陀螺都能玩
「CARDPASS TAIWAN 2026」於10月17日至18日在台北世貿一館 C 區舉行，主打卡牌收藏與交流文化，現場集結超過150個攤位，除了人氣寶可夢卡牌，也有其他集換式卡牌、動漫相關收藏品及周邊商品，讓喜歡拆卡、交換卡片或尋找稀有收藏的玩家，可以一次逛個過癮。
除了卡牌，現場還設置巨大戰鬥陀螺對戰盤，讓近年重新掀起熱潮的《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）玩家，也能感受不同於一般尺寸戰鬥盤的對戰體驗。對親子族群而言，即使平常沒有收藏卡牌，也能透過現場活動接觸卡牌及競技玩具文化。
10月18日512人戰鬥陀螺大賽！巨大對戰盤可挑戰關主
這次活動另一大亮點，就是《戰鬥陀螺X》競技賽事。主辦單位將於10月18日舉辦512人正式比賽，上午10時開放報到、11時30分開賽。不過512個參賽名額已全數額滿，報名截止且不開放現場候補，持一般展覽門票也不能直接參賽。
想體驗對戰的玩家，則可以另外加購「超巨大陀螺關主挑戰」，自備陀螺與現場關主交手，挑戰三連勝。要注意的是，巨大陀螺盤體驗並不包含在一般門票內，參加方式與場次仍須依主辦單位公告為準。
李多慧、派翠克接力登場！大谷翔平親簽卡也展出
除了動漫卡牌，現場也有高價運動收藏卡，包括日本棒球巨星大谷翔平親筆簽名球員卡，以及 NBA 傳奇球星 Kobe Bryant 的珍稀 Logoman 球員卡，讓收藏迷有機會近距離欣賞平常不容易看到的藏品。
嘉賓方面，藝人派翠克於10月17日參與卡牌分享與拍賣活動，李多慧則安排於18日登場，並結合限定簽名卡進行公益拍賣。現場另有Cosplayer角色扮演交流、收藏品競拍等活動。
CARDPASS卡牌展門票多少錢？入場時間、交通一次看
「CARDPASS TAIWAN 2026」展期為10月17日至18日，每日上午10時至下午6時開放，下午5時30分停止售票及入場。官方公布單日票250元、雙日票450元，民眾可透過 Accupass、KKday 等平台購票。
展覽地點位於台北世貿一館C區，搭乘捷運淡水信義線至「台北101／世貿站」步行即可抵達。一般觀眾可由世貿一館正門進入，再依照指標前往C區；參加18日戰鬥陀螺正式賽的選手則須由7號門報到，避免跑錯入口。
🟡 CARDPASS TAIWAN 2026 卡牌文化展活動資訊
📌 日期：2026年10月17日（六）至10月18日（日）
📌 時間：10:00至18:00（17:30停止售票及入場）
📌 地點：台北世界貿易中心展覽一館C區（台北市信義區信義路五段5號）
📌 單日票250元、雙日票450元（特殊競賽及體驗活動另計）
📌 購票方式：Accupass購票、KKday等平台
📌 交通方式：捷運淡水信義線「台北101／世貿站」步行可達
📌 活動官網：CARDPASS TAIWAN官方網站
📌 注意事項：10月18日戰鬥陀螺正式賽選手須由7號門報到，一般觀眾依現場指示入場。
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「CARDPASS TAIWAN 2026」於10月17日至18日在台北世貿一館 C 區舉行，主打卡牌收藏與交流文化，現場集結超過150個攤位，除了人氣寶可夢卡牌，也有其他集換式卡牌、動漫相關收藏品及周邊商品，讓喜歡拆卡、交換卡片或尋找稀有收藏的玩家，可以一次逛個過癮。
除了卡牌，現場還設置巨大戰鬥陀螺對戰盤，讓近年重新掀起熱潮的《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）玩家，也能感受不同於一般尺寸戰鬥盤的對戰體驗。對親子族群而言，即使平常沒有收藏卡牌，也能透過現場活動接觸卡牌及競技玩具文化。
這次活動另一大亮點，就是《戰鬥陀螺X》競技賽事。主辦單位將於10月18日舉辦512人正式比賽，上午10時開放報到、11時30分開賽。不過512個參賽名額已全數額滿，報名截止且不開放現場候補，持一般展覽門票也不能直接參賽。
除了動漫卡牌，現場也有高價運動收藏卡，包括日本棒球巨星大谷翔平親筆簽名球員卡，以及 NBA 傳奇球星 Kobe Bryant 的珍稀 Logoman 球員卡，讓收藏迷有機會近距離欣賞平常不容易看到的藏品。
嘉賓方面，藝人派翠克於10月17日參與卡牌分享與拍賣活動，李多慧則安排於18日登場，並結合限定簽名卡進行公益拍賣。現場另有Cosplayer角色扮演交流、收藏品競拍等活動。
「CARDPASS TAIWAN 2026」展期為10月17日至18日，每日上午10時至下午6時開放，下午5時30分停止售票及入場。官方公布單日票250元、雙日票450元，民眾可透過 Accupass、KKday 等平台購票。
展覽地點位於台北世貿一館C區，搭乘捷運淡水信義線至「台北101／世貿站」步行即可抵達。一般觀眾可由世貿一館正門進入，再依照指標前往C區；參加18日戰鬥陀螺正式賽的選手則須由7號門報到，避免跑錯入口。
📌 日期：2026年10月17日（六）至10月18日（日）
📌 時間：10:00至18:00（17:30停止售票及入場）
📌 地點：台北世界貿易中心展覽一館C區（台北市信義區信義路五段5號）
📌 單日票250元、雙日票450元（特殊競賽及體驗活動另計）
📌 購票方式：Accupass購票、KKday等平台
📌 交通方式：捷運淡水信義線「台北101／世貿站」步行可達
📌 活動官網：CARDPASS TAIWAN官方網站
📌 注意事項：10月18日戰鬥陀螺正式賽選手須由7號門報到，一般觀眾依現場指示入場。