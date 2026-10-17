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▲奧特曼一年前才退訂 如今改口：幹得好（圖／截自Ｘ）

特斯拉執行長馬斯克15日晚間在德州SpaceX測試場，公開重新設計的新一代Roadster跑車，現場上演倒掛、翻轉與跨越車輛的特技，畫面在社群平台瘋傳。Bloomberg報導，這款「會飛」的跑車讓華爾街與電動車粉絲驚呼連連，連馬斯克的宿敵、OpenAI執行長奧特曼也公開稱讚。川普也在16日被問到相關看法時表示印象深刻。不過，市場並未買單，特斯拉股價盤前一度大漲，終場卻翻黑收跌。最具戲劇性的反應，來自奧特曼。他去年10月才在X上公開貼出退還5萬美元Roadster訂金的申請截圖，以「三幕劇」形容自己的經歷，被外界視為對馬斯克的調侃；馬斯克當時也回嗆，他在24小時內就拿到退款。事隔一年，奧特曼16日在X上稱讚新款Roadster「看起來相當驚人」，並對馬斯克說幹得好。Bloomberg因此把這則留言與川普、皮查伊的反應並列，稱這款車連馬斯克的知名對手都被說服。Alphabet執行長皮查伊同樣在馬斯克的貼文底下留言，表示這款車若搭配完全自動駕駛（FSD）將會很驚人，並向馬斯克道賀。馬斯克回覆，與出色的工程師共事是他的榮幸。川普16日則在被福斯新聞記者問到看法時表示，他為馬斯克感到高興，並提到不久前才頒發科學獎章給對方。他形容這款車「非常令人印象深刻」，還開玩笑說，不確定自己是否會坐進那輛車。以上談話內容取自社群平台流傳的影片與媒體轉述，完整原文仍待核對。不過，掌聲沒有撐住股價。16日盤前，特斯拉股價一度上漲約4%至5%，來到每股約377美元左右，但隨著科技股在美國9月CPI高於預期後出現賣壓，開高走低。Motley Fool與Bloomberg Línea報導，特斯拉收盤下跌約2.1%，Investing.com則報導跌幅約2.8%，各家統計略有出入。分析師的看法也相當保守。蒙斯特（Gene Munster）形容這場發表是「工程實力的炫耀」，商業價值有限。摩根大通維持中立評等，目標價415美元。TIKR統計38位分析師的目標價，從128美元到600美元不等，平均約398美元，顯示華爾街對特斯拉的估值分歧極大。更值得注意的是，這次發表後，華爾街討論的焦點反而轉向特斯拉與SpaceX是否合併。Motley Fool直接以「華爾街談論的是SpaceX，不是車」為標題。Investing.com引述巴克萊的看法，認為合併案可能在12月6日前的特斯拉股東大會之前宣布。在此之前，特斯拉將於公布第三季財報，這將是下一個關鍵觀察點。Roadster的商業現實也同樣受到關注。特斯拉表示，量產預計在2028年啟動，但尚未公布任何版本的售價。目前基本款「Performance」的訂金為5萬美元，「Thrust」版為25萬美元；真正能飛的單座「Rocket」版則僅限受邀購買，官方網站註明不適用於公共道路。馬斯克被問到是否合法上路時，只說「看你的街道」，同時承認它不是以安全為優先設計的車款。商業內幕報導，特斯拉也表示無法保證一定能交車。特斯拉近年的銷售表現也並不理想。Newsweek的評論文章指出，特斯拉年交車量從2023年的181萬輛降至2025年的164萬輛，汽車營收下滑約16%、去年淨利大減46%，這也是外界認為Roadster更像品牌形象工程的原因。總結來看，Roadster這次無疑達到吸睛目的，從政界到科技圈都有大人物發聲。但在投資人眼中，這款2028年才量產、產量有限的超跑，短期內不會改變特斯拉的財報。接下來，10月21日的第三季財報，與特斯拉、SpaceX的合併傳聞，才是影響股價的真正變數。