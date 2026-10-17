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于子育（琇琴）當年與錦雯一起組成錦繡二重唱，以歌手身份出道，後來轉型演員締造不少經典角色，今年她以《我們與惡的距離II》、《親密之海》雙料入圍第61屆金鐘獎，於16日接受媒體聯訪，她分享紅毯穿上花費約25至30萬元、耗時半年訂製的排灣族族服，圓了媽媽多年的心願。于子育表示，30年前剛出道時對外都稱自己是外省人或是眷村小孩，直到2017年才對外透露自己擁有一半排灣族血統的身份，這次把族服穿上身有如禮服般隆重，更讓她感受到對身分的認同，于子育透露，媽媽幾年前就希望她能訂製一套專屬族服。過去參加家族活動時，她穿的多是親戚的衣服，再把不同配件拼湊起來；媽媽因此常問她：「你是不是該做一套屬於自己的族服？」她去年決定訂製，從過年前開始討論細節，前後花了約半年才完成。讓她驚喜的是，在衣服做好後，媽媽曾許願希望女兒有一天能穿著它出席典禮。于子育原本以為可能要等家族婚禮或豐年祭才有機會，自己心裡則默默盼著，若能入圍某個獎項，就想把族服穿上紅毯。得知今年雙料入圍後，她覺得像收到老天爺送的禮物，也認為正好有機會實現媽媽的願望。她說族服相當隆重，若只入圍一項，穿著族服跟劇組走紅毯或許會有些尷尬；如今兩部作品都入圍，反而能自己走紅毯，「好像就可以自己走了」。服裝上有電繡、傳統工法與日本琉璃珠，穿戴細節也繁複，最後確定由媽媽親自幫她穿上身。談到族服，于子育也回頭檢視自己對身分的認同，她從2017年開始才漸漸公開談論自己的原住民身份。她說過去當歌手、演員時，不太有人知道她有排灣族血統，自己也常說是外省人、眷村小孩。年紀小時受到外界既定印象影響，曾覺得說出原住民身分好像矮人一截；直到慢慢長大，才重新理解自己的文化與家族。于子育說，在當演員後不僅學習台語，還在原民劇《煙起的地方 Pucevuljan》挑戰族語。她從小只會幾句，為了演出把台詞一句句寫在小卡上背，媽媽聽見女兒開口說族語時，感動得一邊聽、一邊哭。于子育說演戲像是一步步療癒自己、重新認識自己的過程；這次穿上專屬族服，對她而言不只是紅毯造型，也是向自己的文化與身分靠近。