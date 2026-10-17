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中廣前董事長趙少康因二度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，遭國民黨中央委員江永雄發起連署，要求開除黨籍。但卻引爆桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦乃至於藍委們的反彈。國民黨中央昨深夜也表態大局為重，不希望在選戰關鍵時刻自亂陣腳。趙少康今（17）日受訪時表示，國民黨副主席李乾龍昨有致電，稱黨中央也很驚訝，已經致電給江永雄罵了一頓，「我覺得黨中央這樣的態度是對的」。趙少康說，昨天包括蔣萬安、張善政都有聲援，只要稍微有點腦筋、智慧，都可以判斷出來這種舉動是不智的，對國民黨的團結不利，而且對候選人也不利。他不解這種動作到底是要做什麼？是要害候選人嗎？是要害國民黨嗎？真的要自重、適可而止。趙少康也透露，今天早上他還有跟蔣萬安在Line往來，不是針對此事，但針對選舉的事情有給一些建議。至於李乾龍到底罵了江永雄什麼內容，趙少康說不知道，但李乾龍有打電話過來說不要生氣啦！下星期有機會大家聚在一起吃飯聊一聊，說已經把江永雄罵一頓了。