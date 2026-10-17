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黃國昌質疑卓榮泰「搞不清楚地方需要」

點名沈伯洋、蘇巧慧表決未反對

舉例試算減輕青年負擔！嗆卓榮泰出來辯論

立法院三讀通過《老人福利法》修法，所得稅率未達20％之65歲以上長者健保費，費用由中央政府全額補助。此項修法遭行政院長卓榮泰痛批立法院長韓國瑜帶頭違憲，政府每年約要增加400億元預算，隨著高齡化的增加，未來勢必影響政府預算、排擠社福、公共服務，相當不宜。但這樣的說法讓民眾黨主席黃國昌無法接受，質疑執政黨在玩兩面手法，有勇氣就站出來公開辯論。黃國昌指出，卓榮泰批韓國瑜藐視法律、帶頭違憲，但卻被打臉，因為民進黨執政縣市長都紛紛表態支持。嘉義縣長翁章梁說樂觀其成，中央全額負擔有助減輕地方財政壓力；台南市政府則表示正面支持，認為中央承擔一致性福利責任，有助減輕地方財政壓力，讓市府將更多資源投入其他弱勢族群照顧。「請問民進黨是在玩兩面手法，還是卓榮泰根本搞不清楚地方的需要？」黃國昌直言，若補助長者健保費的制度是錯誤的，為何民進黨參選縣市長的立委紛紛提出同樣的政見？而代表民進黨參選市長的沈伯洋、蘇巧慧等人怎沒在表決時表達反對？最令人無法接受的是，修法一通過，行政院立刻帶頭造謠，說會犧牲年輕世代！事實是，由政府全額補助65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者健保費，可以有效減輕三明治世代的負擔。黃國昌解釋，修法前，65歲以上長輩退休後，健保投保一種是依附在職的子女，由小孩多繳一份與其相同的保費。另一種則是沒有人可以依附，到鄉鎮市區公所以第六類地區人口的身分投保，每個月繳826元。但修法後，保費由中央政府全額補助，一方面根本不會影響健保基金的收入，一方面也可減輕三明治世代的負擔。黃國昌舉例強調，一名月收4萬、雙親皆是65歲以上，健保都依附在其身上的子女，每個月可少繳1,244元的眷屬健保費。行政院罔顧事實，把減輕年輕世代負擔扭曲成犧牲年輕世代，是可忍孰不可忍？卓榮泰、賴清德：有勇氣的話就站出來公開辯論，不要躲在網軍背後造謠！