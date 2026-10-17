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中廣前董事長趙少康因二度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，遭國民黨中央委員江永雄發起連署，要求開除黨籍。但卻引爆桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦乃至於藍委們的反彈。國民黨中央昨深夜也表態大局為重，不希望在選戰關鍵時刻自亂陣腳。國民黨副主席李乾龍今（17）日表態，那只是江的個人意見，不會開除趙少康。趙少康今透露，李乾龍昨有致電，稱黨中央也很驚訝，已經致電給江永雄罵了一頓，同時要他不要生氣，下周約吃飯聊一聊，「我覺得黨中央這樣的態度是對的」。李乾龍受訪則說，國民黨現在最重要的是團結，所以有打電話給趙少康，說這是少數人的意見，而且現在只看這個江先生個人意見，但已經有跟江溝通過了。他也說不能講「罵」啦，黨內大家都要互相溝通，所以他也有打電話給趙少康，說為團結國民黨努力。至於黨中央是否肯定不會連署開除他？李乾龍也表態，「不會啦！不會啦！」